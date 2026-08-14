କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା; ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ୧୪ ଦିନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ
କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : August 14, 2026 at 6:58 PM IST
Abishek Porel Case: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚିନସୁରା କୋର୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲର କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କଥିତ ରୂପେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋରେଲଙ୍କୁ ମୋଗରା ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦମ୍ ଦମ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ପୂର୍ବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଥା ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇ ନଥିଲା।
Hooghly, West Bengal: Bengal cricketer and Delhi Capitals player Abishek Porel was arrested following a complaint by a woman alleging rape and sexual intercourse on the pretext of marriage. The woman, a medical student in Karnataka, had reportedly been in a relationship with… pic.twitter.com/R4oPtWpb8K— IANS (@ians_india) August 11, 2026
ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ଅନେକ ଥର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
୨୩ ବର୍ଷୀୟ ୱିକେଟ୍କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ୩୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ୫୦ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୦୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ର ୨୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୩୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟି-୨୦ ରେ ୬୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୫୯୦ ରନ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୪ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଛି।
ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ୩୩ଟି ଇନିଂସରେ ୭୬୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସିଜନ୍ (୨୦୨୬) ରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କେବଳ ୧୦୮ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ।