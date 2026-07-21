ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Abhishek Porel Arrest News
ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 21, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Porel Arrest News: କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପରାଧିକ ଧମକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଏହି ଆଦେଶ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଜଷ୍ଟିସ ସୌଗତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମୋଗରା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚୋରାଛପାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ ସୌଗତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶନାମା କପିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୋଟ ୧୯ଟି ଧାରାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - 64 (1), 66, 69, 74, 75 (2), 79, 115 (2), 117 (2), 124, 127 (2), 109 (1), 308 (2), 351 (2), 351 (3), 316 (2), 318 (3), 61 (2), 3 (5) ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ (IT Act) 66 E/72 । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ-ଜାମିନବିହୀନ (non-bailable) ଧାରା ରହିଛି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଓକିଲ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇକୋର୍ଟ ମୋଗରା ଥାନା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହାସହିତ ହାଇକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ରେ ହେବ।

ଏହି ମାମଲାରେ ପୋରେଲ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋରେଲ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବେଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍‌ (IPL) ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୪ଟି ସିଜନ୍‌ରେ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୫.୬୩ ହାରରେ ୭୬୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସମେତ ୩୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୧.୨୮ ହାରରେ ୧,୪୦୮ ରନ୍, ୨୩ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮୩୩ ରନ୍ ଏବଂ ୬୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧,୫୯୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅବସର ଖବରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ?

୮୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ‘ଗେମ୍ ଓଭର’: ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ

TAGGED:

ABHISHEK POREL ARREST
CALCUTTA HIGH COURT ORDER
DELHI CAPITALS CRICKETER ARREST
ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ
ABHISHEK POREL CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.