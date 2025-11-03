'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ' ହେଲେ ଦୀପ୍ତି; ପିତା ମାତା କହିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ, ଆଗ୍ରାରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍
ବିଶ୍ୱକପରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ' ଆଓ୍ବାର୍ଡ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ।
Published : November 3, 2025 at 5:56 PM IST
ଆଗ୍ରା: ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଡିଓ୍ୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ । ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିିଖକୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଓମେନ୍ସ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । 52 ବର୍ଷ ପରେ 52 ରନରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର । ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି । ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟର ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକପରେ । ଏପରିକି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କମାଲ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି । 58ରନର ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଏବଂ 5 ଓ୍ବିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ।
ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ'-
ବିଶ୍ୱକପରେ ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ' ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକପରେ 215 ରନ ସହିତ 22ଟି ଓ୍ବିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ 58 ରନର ଇନିଂସ ବଳରେ 298 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା । ଦୀପ୍ତି 58 ରନର ଇନିଂସରେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ତେବେ ଦୀପ୍ତି ତାଙ୍କର 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ'କୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ।
ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପିନ ଜାଲରେ ଫସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-
ଫାଇନାଲ ଫାଇଟରେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟର । ଏପରିକି ମ୍ୟାଚର ସବୁଠୁ ବଡ ଓ୍ବିକେଟ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଲୌରାଙ୍କ ଓ୍ବିକେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ଦୀପ୍ତି । ଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର 39 ରନ ବିନିମୟରେ 5ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି । ଫଳରେ 246 ରନରେ ଅଟକିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ।
42 ଓଭରରେ ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଚର ମୋଡ-
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 42 ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଶତକ ମାରି ଖେଳୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଲୌରା । ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସେ ଲୌରାଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀରେ ଅମନଜୌତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ କରାଇଥିଲେ । ଲୌରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 101 ରନର ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେହି ଓଭରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ।
'ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ'-
ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବାପା ଭଗବାନ ଶର୍ମା ଏବଂ ମାଆ ସୁଶୀଳା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ଗର୍ବିତ । ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୀପ୍ତି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ । ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁମିତ ଶର୍ମା, ଯିଏ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ନାଚି ଉଠିଲା ମୁମ୍ବାଇ-
ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପତାକା ହଲାଇ, ନାଚି ଉଠିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରସେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସମଗ୍ର ସହର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା । ଦୀପ୍ତି ଫାଇନାଲ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଫୋକସକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ।
ଆଗ୍ରାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍-
ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଗୌରବ ଆଣି ନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଭାରତ ବିଜୟ ନିକଟତର ହେବା ମାତ୍ରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଆକାଶ ଆତସବାଜି ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ ପି ସିଂହ ବାଘେଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।