ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁକ ଓ ବଧିର ଟିମର ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ
କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରଥମ ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସାଂସଦ ଡ.ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
Published : December 23, 2025 at 7:14 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ । ନା' କାନକୁ ଶୁଭୁଛି, ନା' ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁଛି । ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ପୁରା ମାହିର ସେମାନେ । ଆଗକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୬ ଜଣ ମୁକ ଓ ବଧିର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଟିମ୍ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା କିଛି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ ଓ ବଧିର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଟିମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଛତ୍ରପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ପରେ ସେଠାରୁ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି । ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ କ୍ରୀଡାବିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ.ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟର, କମିଶନର, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟିମ୍ ଯେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଭାଇ ଏହି ମୁକ ଓ ବଧିର କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆମେ ବେଶ୍ ଖୁସି । ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଏହି ଟିମରେ ୧୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏବଂ ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ନାଁ କରିବେ, ସେନେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର