ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ: ବର୍ଷା ସାଜିବ କି ବାଧକ? ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ

DC vs GT: ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି (୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

DC vs GT Weather Update
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢେଇ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 12:21 PM IST

DC vs GT Weather Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି (୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର କଳାବାଦଲ ଘେରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୭:୩୦ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ରହିଛି। ତେବେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ହୁଏତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ଖେଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ପୁଣି ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବାବେଳେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

DC vs GT Match Weather Update
ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ (Delhi Weather Forecast For Today Photo: Screengrab AccuWeather)

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ: କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପଥୁମ ନିଶାଙ୍କା, ନୀତିଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭି, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିପରାଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି. ନଟରାଜନ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ଆକିବ ନବୀ ଦାର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, କରୁଣ ନାୟାର, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, କାଇଲ୍ ଜାମିଏସନ, ଅଜୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ , ତ୍ରିପୁରାଣ ବିଜୟ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ସାହିଲ ପାରାଖ, ମାଧବ ତିୱାରୀ।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରଶିଦ ଖାନ (ଅଧିନାୟକ), କାଗିସୋ ରବାଡା, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ମାନବ ସୁଥାର, ଅନୁଜ ରାୱତ, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଗୁରୁନୁର ବ୍ରାର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା।

