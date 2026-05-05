DC vs CSK: ଆଜି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଟକ୍କର; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

IPL 2026 Match 48: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୫ ମଇ) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

Published : May 5, 2026 at 2:33 PM IST

DC vs CSK IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୫ ମଇ) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଚେପକ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ୨୩ ରନରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ।

ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୪ଟିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ୫ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦଳ ଶାନଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨୦ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମାତ୍ର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ପିଚ୍ ସମତଳ ଏବଂ ଶକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟରମାନେ ସହଜରେ ଶଟ୍ ଖେଳି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପିନ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ ୧୭୩ ରନ୍ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣିପାଗ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କାକର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ : କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କା, ନିତୀଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭି, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, କାଇଲ୍ ଜାମିଏସନ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି. ନଟରାଜନ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, କରୁଣ ନାୟାର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ମୁକେଶ କୁମାର, ଅଜୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’, ଆକିବ ନବୀ ଦାର୍, ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ସାହିଲ ପାରାଖ, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ, ମାଧବ ତିୱାରୀ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ : ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଏମ.ଏସ ଧୋନି, ଅକିଲ ହୋସେନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ରାହୁଲ ଚାହର, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ଆକାଶ ମଧୱାଲ, ଅମନ ଖାନ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂ, ଜାକାରୀ ଫୁଲ୍କସ୍।

