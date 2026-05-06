DC vs CSK: ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଚେନ୍ନାଇ
DC vs CSK: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : May 6, 2026 at 12:45 AM IST
DC vs CSK Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମଇ) ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚେନ୍ନାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇକୁ ୧୫୬ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୧୭.୩ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏହା ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ଅଙ୍କ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଏହି ସିଜିନରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଏଠାରୁ ୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏହାର ବାକି ଥିବା ଚାରୋଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।
An exceptional knock by Sanju Samson helped Chennai register a thumping win in Delhi!
ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡି ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୪ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ।
ନିସାଙ୍କା ୧୫ ବଲରେ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୧୯ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିବା ବେଳେ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୧୩ ବଲରେ ୨ଟି ଚୌକା ସହ ୧୨ ରନ୍ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରରେ ଯୋଡିଥିଲେ। ଓପନିଂ ଯୋଡି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦଳର ଲଗାତର ୱିକେଟ୍ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦଳ ୬୯ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ସମୀର ରିଜଭୀ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୭ ବଲରେ ୬୫ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ।
ଷ୍ଟବ୍ସ ୩୧ ବଲରେ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହ ୩୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସମୀର ରିଜଭୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ରିଜଭୀ ୨୪ ବଲରେ ୪ଟି ଛକା ସହ ୪୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ୩ ଓଭରରେ ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅକିଲ ହୋସେନ୍, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂ ଓ ଜେମି ଓଭରଟନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏପରି ରହିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ଇନିଂସ
୧୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ନିଜର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଦଳ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ଆଉ ୩୩ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲା।ଏହିପରି ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ୧୭.୩ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ CSK ୧୫ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।