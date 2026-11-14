ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପରଗେଟ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା; କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଆଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
David Warner: ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ତଦନ୍ତ ପଛରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
Published : November 14, 2026 at 4:11 PM IST
Sandpapergate Controversy: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟରେ 2018 ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପରଗେଟ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଓପନର୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତତ୍କାଳୀନ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବୋର୍ଡ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦଳର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ନାଥନ୍ ଲାୟନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବି କରିନଥିଲା। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏହାକୁ ମାମଲା ଉପରେ ପରଦା ପକାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟର ଉସ୍ମାନ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 'ସବ୍ର' (Sabr) ଆସିବା ପରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପରଗେଟ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖ୍ୱାଜା ନିଜ ବହିରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା କେବଳ ସେହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ୱାର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
"That stinks of a cover up" David Warner has accused Cricket Australia of a "cover up" in their investigation of the 2018 sandpaper scandal: https://t.co/HTmj1eMWTo https://t.co/rKSSusSDDm— Cricinfo (@cricinfo) November 14, 2026
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଣ୍ଣର
ୱାର୍ଣ୍ଣର 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି 2018 ତଦନ୍ତର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ଯେତିକି ମୋତେ ଜଣାଅଛି, 2018ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ କିମ୍ବା ନାଥନ୍ ଲାୟନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିନଥିଲା। ଯଦି ଏହି କଥା ସତ, ତେବେ ବୋର୍ଡ କେମିତି କହିପାରିବ ଯେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା?
ୱାର୍ଣ୍ଣର ତଦନ୍ତ ପଛରେ ଥିବା ବୋର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ସାରିଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବୋର୍ଡ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେହି କାହାଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏହାକୁ ଏକ କଭର୍-ଅପ୍ ବା ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ତିନି ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 10 ନଭେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଷ୍ଟାର୍କ କହିଥିଲେ ଯେ 2018 ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସେମିତି ରହିଛି। ସେ 2021ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବୋଲିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ବୟାନରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାକି ବୋଲରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଣାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବଲ୍ ଖରାପ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କେପଟାଉନ୍ରେ ଏହି ସବୁ କିଛି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ।
David Warner has accused Cricket Australia of a "cover-up" as the row over the 2018 ball-tampering scandal continues, claiming that Australia's bowlers from the Cape Town Test were not interviewed 🗣💬 https://t.co/nZXR4ufYqV— Test Match Special (@bbctms) November 14, 2026
ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପରଗେଟ୍ ମାମଲା ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ଦଣ୍ଡ
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଯୋଜନାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମେରନ୍ ବାନକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ 12 ମାସ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ବାନକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ 9 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ୱାଜା ନିଜ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତର ପରିସର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବୋଲରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ନଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଖ୍ୱାଜାଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଲେ କମିନ୍ସ
ଏହି ବିବାଦରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। 13 ନଭେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଇଓ ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାରଣ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ବହିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ୱାର୍ଣ୍ଣର, କମିନ୍ସ ଏବଂ ବୋର୍ଡର ବୟାନବାଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସ୍ୟାଣ୍ଡପେପରଗେଟ୍ ମାମଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଶିବିରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି।