ETV Bharat / sports

ଜେଲ୍ ଯିବେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର? ମାନିଲେ ନିଜ ଦୋଷ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣଇବେ କୋର୍ଟ

David Warner: ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମାମଲାରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ହେବ।

David Warner Drunk Driving Case
ପୁଣି ବିବାଦରେ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

David Warner Drunk Driving Case: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ପୁଣିଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମାମଲାରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ହେବ। ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଏହି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ପରେ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ବାଦଲ ମାଡ଼ିଆସିଛି।

ବୁଧବାର ଦିନ ୱେଭରଲି ଲୋକାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବବି ହିଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୱାର୍ଣ୍ଣର ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍-ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖର ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଥିବା ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ସିଡନୀର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁବ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରିଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଲକୋହଲ୍ ସ୍ତର ୦.୧୦୪ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ସୀମାଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା।

ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଓକିଲ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହକିଲ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଉବର ନେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ ଥିଲା।

ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୱାର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତିନି ଗ୍ଲାସ ୱାଇନ୍ ପିଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାର ମାତ୍ର ୧୧ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇଥିଲେ। ୱାର୍ଣ୍ଣର ନିଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିବେ, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭଳି ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

ସଙ୍କଟରେ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରର ଅଧିନାୟକ ପଦ

ଏହି ମାମଲା ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣର ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲି ଜର୍ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ନୁହେଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି', ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ ଏହା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

IND vs PAK: କରନ ଗୌତମଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ! ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭-୪ ଗୋଲ୍‌ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ

TAGGED:

DAVID WARNER
FORMER AUSSIE CRICKETER
DAVID WARNER FACING JAIL
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର
DAVID WARNER DRUNK DRIVING CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.