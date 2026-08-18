ETV Bharat / sports

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର: କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ସିଡନୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

David Warner Convicted
ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

David Warner Convicted: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ସିଡନୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଗତ ମାସରେ ମିଡିଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍‌ର ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ରେଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାଇଟ୍ (ଜାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେଥ୍-ଟେଷ୍ଟ୍ (ଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା) କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ଇଷ୍ଟର୍ ରବିବାର ଦିନ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ସିଡନୀର ମାରୁବ୍ରାଠାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଲକହଲ୍‌ର ମାତ୍ରା ୦.୧୦୪ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଆଇନଗତ ସୀମା ଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ଜାଞ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ସିଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାହା ଏହି ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଥିଲା।

David Warner Found Guilty In Drink-Driving Case
ସିଡନୀ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣର (AFP)

ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦଳ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନକରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାର ମିଡିଆ କଭରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିସାରିଛି। ସେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଗତ ମାସରେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସିଡନୀ କୋର୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍-ଡ୍ରାଇଭିଂ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଜ୍ କ୍ଲେୟାର୍ ଫାର୍ଣ୍ଣନ୍ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ୧,୫୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି।

ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେଥ୍‌ଲାଇଜର୍ (ଶ୍ୱାସ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର) ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାର୍‌ରେ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ୧୫ ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରିୟର୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି (ICC) ମେନ୍ସ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଟି-୨୦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ ଆଥଲେଟ୍ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ମାତ୍ର ୮୯ ଇନିଂସରେ ୧୦୦ ଛକା! ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌

TAGGED:

DAVID WARNER CONVICTED
DAVID WARNER FINED 1 LAKH
DAVID WARNER DRINK DRIVING CASE
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର
DAVID WARNER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.