ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନର୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଗିରଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

David Warner: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି।

David Warner Arrested
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନର୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଗିରଫ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 5:03 PM IST

David Warner Arrested: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ସିଡନୀରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମେ’ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ ସମୟରେ ସିଡନୀର ମାରୁବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 'ବ୍ରେଥ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ' ବା ମଦ୍ୟପାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ନିଜ ଗାଡିରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚେକ୍-ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଟକାଇ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ୱାର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଲକୋହଲର ମାତ୍ରା ୦.୧ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମେ’ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ୨୦୨୬ରେ 'କରାଚି କିଙ୍ଗସ'ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଘର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଣ୍ଣର ମିଡିଆ ଓ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି।

ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନର୍ ଭାବେ ନିଜର ୧୫ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୯,୦୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୪୯ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୨୦୧୫ ଓ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ତଥା ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ୮,୭୮୬ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ଏବଂ ୬,୯୩୨ ଦିନିକିଆ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।

'IPL ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଗଲା': ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ୧୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା, ଆଗାମୀ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍‌ ପଡ଼ିଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ!

ରଣବୀରଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅଭିଭୂତ ବିରାଟ କୋହଲି; ‘ଧୁରନ୍ଧର-୨’କୁ କହିଲେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

TAGGED:

SYDNEY POLICE ARREST DAVID WARNER
DAVID WARNER DRUNK DRIVING
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଗିରଫ୍
DAVID WARNER NEWS
DAVID WARNER ARRESTED

