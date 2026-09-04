CPL ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଦସୁନ ଶନକା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଦସୁନ ଶନକା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ ।
Published : September 4, 2026 at 4:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦସୁନ ଶନକା କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସିପିଏଲ୍ (CPL) ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶନକା ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ (SNP) ତରଫରୁ ଖେଳି ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୧୨ଟି ଛକା ବାହାରିଥିଲା ।
ଶନକାଙ୍କର ଏହି ଶତକ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ସେ ୧୦ମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶନକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସର ଇନିଂସରେ ୬୪ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୩୯ଟି ବଲ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର ଅନ୍ଦାଜରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଶନକା ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ସିପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ୪୦ରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Sensational from Shanaka! 👏— CPL T20 (@CPL) September 4, 2026
To ball-striking from Dasun Shanaka takes him to fifty! 🇰🇳x 🇱🇨#CPL26 #SKNPvSLK #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #OmegaXL pic.twitter.com/3PXiRC9F7a
ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଦସୁନ ଶନକା ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୪୩ ବଲ୍ରେ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୮୧.୪୦ ଥିଲା । ଏହା କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଅଟେ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ଏବଂ ଶିମରନ ହେଟମାୟରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ୪୦ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
CPL ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଖେଳାଳି:
- ୩୯ ବଲ୍ - ଦସୁନ ଶନକା
- ୪୦ ବଲ୍ - ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ
- ୪୦ ବଲ୍ - ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ
- ୪୦ ବଲ୍ - ଶିମରନ ହେଟମାୟର
- ୪୧ ବଲ୍ - ଶାଇ ହୋପ୍
ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଦଳ ଏକ ସମୟରେ ୧୫ ଓଭରରେ ୧୪୨ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଶନକା ମଧ୍ୟ ୧୮ ବଲ୍ରେ ୪୦ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦସୁନ ଶନକା ଏଭଳି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସର ବୋଲରମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଶେଷ ୫ ଓଭରରେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଦଳ ୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ଏକାକୀ ଦସୁନ ଶନକା ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲେ । କିଓନ ଗାଷ୍ଟନଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଆସିଥିଲା ।
Dasun Shanaka takes the crown for the CPL's fastest hundred ⚡ pic.twitter.com/GMunD5Fp1Y— Cricinfo (@cricinfo) September 4, 2026
ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମାତ୍ର ୯୮ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧୩୭ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜେରେମିଆ ଲୁଇସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ୨.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଓ ଏଶ୍ମିଡ୍ ନେଡ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନସିମ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।