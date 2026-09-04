ETV Bharat / sports

CPL ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଦସୁନ ଶନକା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ

ଦସୁନ ଶନକା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ ।

Dasun Shanaka Smashes Fastest Century in CPL History
CPL ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଲଗାଇଲେ ଦସୁନ ଶନକା (File Photo) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦସୁନ ଶନକା କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସିପିଏଲ୍ (CPL) ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶନକା ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ (SNP) ତରଫରୁ ଖେଳି ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୧୨ଟି ଛକା ବାହାରିଥିଲା ।

ଶନକାଙ୍କର ଏହି ଶତକ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ସେ ୧୦ମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଶନକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସର ଇନିଂସରେ ୬୪ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୩୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ଧୂଆଁଧାର ଅନ୍ଦାଜରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଶନକା ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ସିପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ୪୦ରୁ କମ୍ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଦସୁନ ଶନକା ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୪୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୨୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୮୧.୪୦ ଥିଲା । ଏହା କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଅଟେ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ଏବଂ ଶିମରନ ହେଟମାୟରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ୪୦ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

CPL ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଖେଳାଳି:

  • ୩୯ ବଲ୍ - ଦସୁନ ଶନକା
  • ୪୦ ବଲ୍ - ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ
  • ୪୦ ବଲ୍ - ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ
  • ୪୦ ବଲ୍ - ଶିମରନ ହେଟମାୟର
  • ୪୧ ବଲ୍ - ଶାଇ ହୋପ୍

ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଦଳ ଏକ ସମୟରେ ୧୫ ଓଭରରେ ୧୪୨ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଶନକା ମଧ୍ୟ ୧୮ ବଲ୍‌ରେ ୪୦ ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦସୁନ ଶନକା ଏଭଳି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସର ବୋଲରମାନେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଶେଷ ୫ ଓଭରରେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଦଳ ୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ଏକାକୀ ଦସୁନ ଶନକା ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲେ । କିଓନ ଗାଷ୍ଟନଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଆସିଥିଲା ।

ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭିସ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମାତ୍ର ୯୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୩୭ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜେରେମିଆ ଲୁଇସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ୨.୫ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଓ ଏଶ୍ମିଡ୍ ନେଡ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନସିମ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BCCIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ଏକସଙ୍ଗେ ୬୨ ଜଣ କ୍ରିକେଟରକୁ କଲା ବ୍ୟାନ

ସଚିନଙ୍କ ପଥରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରି ଧୂଳିସାତ କଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

BCCI ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା? ଖୁଲାସା କଲେ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ

TAGGED:

DASUN SHANAKA
FASTEST CENTURY
CRICKET NEWS
ଦସୁନ ଶନକା
CPL 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.