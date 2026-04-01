ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଦାଦା'ଙ୍କ କାହାଣୀ: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁଟିଂ
Sourav Ganguly: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ 'ଦାଦା: ଦ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟୋରୀ'ର ସୁଟିଂ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Published : April 1, 2026 at 8:11 PM IST
Sourav Ganguly Biopic, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ନିର୍ଭୀକ ଅଧିନାୟକ 'ଦାଦା' ଅର୍ଥାତ୍ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜୀବନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ 'ଦାଦା: ଦ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟୋରୀ'ର ସୁଟିଂ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କିଏ ହେବେ ପରଦାର 'ଦାଦା'?
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶେଷରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଓ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ହଜିଯିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ରାଜକୁମାର ଏହି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୌରଭଙ୍କ ଭଳି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା... ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।" ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଚୟନରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି 'ଉଡାନ' ଏବଂ 'ଲୁଟେରା' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୋଟୱାନେ। ମୋଟୱାନେ ନିଜର ନିଖୁଣ କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନର 'ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ'ର ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ", ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଲଭ ରଞ୍ଜନ ଓ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ 'ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମସ' ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି।
କ’ଣ ରହିବ ଏହି ବାୟୋପିକର ବିଶେଷତ୍ୱ?
ଫିଲ୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଯଦିଓ ଏଯାଏଁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି:
- ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ: ୧୯୯୨ରେ ପଦାର୍ପଣ ପରେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ୧୯୯୬ରେ ଲର୍ଡସରେ ଐତିହାସିକ ଶତକ ମାରି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ।
- ନେତୃତ୍ୱର ନୂଆ ରୂପ: ଫିକ୍ସିଂ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ କିପରି ଏକ ଯୁବ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ।
- ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼: ଗ୍ରେଗ ଚାପେଲଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, ଦଳରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ।
- ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ୨୦୦୨ ନାଟୱେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ପରେ ଲର୍ଡସ ବାଲକୋନିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜର୍ସି ଖୋଲି ଉଡ଼ାଇବାର ସେହି ଆଇକନିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ସିନେମାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ
ବାୟୋପିକଟି କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରର କ୍ରିକେଟରେ ସୀମିତ ନରହି ସୌରଭଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କୋଲକାତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଏକ କ୍ଲାପରବୋର୍ଡର ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଲେଖିଛନ୍ତି- "ଲାଇଟ୍ସ, କ୍ୟାମେରା, କ୍ରିକେଟ୍!"
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜକୁମାର ରାଓ ପରଦାରେ କେତେ ସଫଳତାର ସହ 'ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲକାତା'ଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜକୁ ଫୁଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।