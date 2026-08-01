CWG 2026: ଜାଭେଲିନରେ ଡବଲ ଧମାକା, ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ, ୟଶବୀରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ
ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ (କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ-2026) ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତକୁ ଡବଲ ମେଡାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ।
Published : August 1, 2026 at 1:21 PM IST
NEERAJ CHOPRA , ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ): କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ (ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା) ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନବମ ଦିନରେ ଭାରତର ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଧିକ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରିଜ ଚୋପ୍ରା । ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ (Silver) ଜିତିଥିବା ବେଳେ, କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ୟଶବୀର ସିଂହ କାଂସ୍ୟ (Bronze) ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରଗେ । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୮୯.୭୫ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ । ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୮୫.୮୩ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଫାଉଲ୍ ହୋଇଥିଲା । କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ ପଦକ।
ନୀରଜ ଜାଭେଲିନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିୂବାବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟଶବୀର ସିଂହ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ୮୫.୪୧ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ୟଶବୀର ନିଜର ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୮୩.୭୨ ମିଟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର୍ସ ଓ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ।
ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ ମୋତେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଲା । ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଏବଂ କିଶୋର(ଓଡ଼ିଶା) ଦୁହେଁ ପଦକ ଜିତିଥିଲୁ । ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ୟଶବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପୋଡିୟମ୍ ସେୟାର କରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜେ,ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏହି ସିଜନରେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।" ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଥିବା ବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀରଜ।
Congratulations to Yash Vir Singh for winning the Bronze in the Men’s Javelin event! He produced an impressive throw, reflecting his zeal and dedication. His achievement will inspire many young athletes. All the best to him for the endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/nMq59WERgs— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହ ଭାରତ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-2026ରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଐତିହାସିକ ଡବଲ ପୋଡିୟମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ୟଶବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦକ । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ମୋ ପରିବାର, ମାତାପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ଥ୍ରୋ ପ୍ରାୟ ୮୧.୩ ମିଟର ଥିଲା । ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ୮୨ ମିଟର ଆବଶ୍ୟକ । ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିଲା ।" ତେଣୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଥାତ ଷଷ୍ଠ ଥରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟଶବୀର ।
ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତର ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ xରେ ନୀରଜ ଏବଂ ୟଶବୀରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
An outstanding Silver for Neeraj Chopra in the Men’s Javelin event at Glasgow!— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
He has once again demonstrated remarkable consistency, composure and spirit. His successes make every Indian proud. My best wishes to him for the endeavours ahead. #CWG2026@Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/5sJjjCQg4W
ସେହିପରି ପୁରୁଷ ୬୦ କେଜି ଜୁଡୋ ବିଭାଗରେ ହର୍ଷ ସିଂହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୋଶୁଆ କାଟ୍ଜଙ୍କୁ ୱାଜା-ଆରି (୧୦-୦) ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜୁଡୋରେ ଅସ୍ମିତା ଦେ, କାନାଡାର ହେଇଡି କ୍ୱେଚଙ୍କୁ ୟୁକୋ (୨-୧)ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଥଲେଟ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଶଙ୍କର ଡେକାଥଲନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଲ୍ଟି-ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ୫୭ କେଜି ବିଭାଗରେ ୟାମିନୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏସେଲିଆ ଟୋପରାକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...