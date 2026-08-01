ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଜାଭେଲିନରେ ଡବଲ ଧମାକା, ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ, ୟଶବୀରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ

ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ (କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ-2026) ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତକୁ ଡବଲ ମେଡାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ।

NEERAJ CHOPRA
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NEERAJ CHOPRA , ଗ୍ଲାସ୍‌ଗୋ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ): କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ 2026ରେ (ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା) ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନବମ ଦିନରେ ଭାରତର ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଧିକ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରିଜ ଚୋପ୍ରା । ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ରୌପ୍ୟ ପଦକ (Silver) ଜିତିଥିବା ବେଳେ, କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ୟଶବୀର ସିଂହ କାଂସ୍ୟ (Bronze) ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରଗେ । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୮୯.୭୫ ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ । ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୮୫.୮୩ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଫାଉଲ୍ ହୋଇଥିଲା । କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ ପଦକ।

ନୀରଜ ଜାଭେଲିନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିୂବାବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟଶବୀର ସିଂହ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ୮୫.୪୧ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ୟଶବୀର ନିଜର ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୮୩.୭୨ ମିଟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର୍ସ ଓ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ।

ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ ମୋତେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଲା । ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଏବଂ କିଶୋର(ଓଡ଼ିଶା) ଦୁହେଁ ପଦକ ଜିତିଥିଲୁ । ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ୟଶବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପୋଡିୟମ୍‌ ସେୟାର କରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜେ,ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏହି ସିଜନରେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।" ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଥିବା ବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀରଜ।

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହ ଭାରତ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-2026ରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଐତିହାସିକ ଡବଲ ପୋଡିୟମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।

ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ୟଶବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦକ । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ମୋ ପରିବାର, ମାତାପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ଥ୍ରୋ ପ୍ରାୟ ୮୧.୩ ମିଟର ଥିଲା । ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ୮୨ ମିଟର ଆବଶ୍ୟକ । ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିଲା ।" ତେଣୁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଥାତ ଷଷ୍ଠ ଥରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟଶବୀର ।

ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତର ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ xରେ ନୀରଜ ଏବଂ ୟଶବୀରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ପୁରୁଷ ୬୦ କେଜି ଜୁଡୋ ବିଭାଗରେ ହର୍ଷ ସିଂହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜୋଶୁଆ କାଟ୍ଜଙ୍କୁ ୱାଜା-ଆରି (୧୦-୦) ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜୁଡୋରେ ଅସ୍ମିତା ଦେ, କାନାଡାର ହେଇଡି କ୍ୱେଚଙ୍କୁ ୟୁକୋ (୨-୧)ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଥଲେଟ୍ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଶଙ୍କର ଡେକାଥଲନ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଲ୍ଟି-ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ୫୭ କେଜି ବିଭାଗରେ ୟାମିନୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏସେଲିଆ ଟୋପରାକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ଅରସାଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା; ଫାଇନାଲରେ ୩ ଭାରତୀୟ

CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍, ୮ମ ଦିନରେ ଭାରତ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ୨ଟି ପଦକ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
NEERAJ CHOPRA SILVER JAVELIN
YASBIR SINGH BRONZE MEDAL
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.