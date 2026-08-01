CWG 2026: ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ପ୍ରୀତି ପାୱାର ଏବଂ ଜାସ୍ମିନ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ପ୍ରୀତି ପାୱାର ମହିଳା 54 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ କାନାଡା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 5-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ।
Published : August 1, 2026 at 6:31 PM IST
INDIAN BOXER WINS GOLD MEDAL, ଗ୍ଲାସଗୋ (ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ): ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ପ୍ରୀତି ପାୱାର ଏବଂ ଜାସ୍ମିନ୍ ଲାମ୍ବୋରିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜସ୍ମିନ୍ ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
ମହିଳା ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରୀତି କାନାଡାର ସ୍କାରଲେଟ୍ ଡେଲଗାଡୋଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରୀତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତି ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଚାରକ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ୧୦-୮ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ବାଣ୍ଟାମୱେଟ୍ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
Congratulations to Preeti Pawar and Jasmine Lamboria on winning the Gold Medals 🥇 in the Women’s 54kg and Women’s 57kg Boxing events respectively. Congratulations also to Praveen Chithravel on securing the Silver Medal 🥈 and Selva Prabhu on winning the Bronze Medal 🥉 in the… pic.twitter.com/oW9HW4OuEM— Vice-President of India (@VPIndia) August 1, 2026
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଜାସ୍ମିନ, ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ମାଇକେଲା ୱାଲ୍ସଙ୍କୁ 5-0 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଜାସ୍ମିନ ଏବଂ ୱାଲ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ତୀବ୍ର ଥିଲା । ଉଭୟ ବକ୍ସର ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ଜାସ୍ମିନ ଏକ ବିଭାଜିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଞ୍ଚ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିଲେ ।
ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲଙ୍କୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଭାରତୀୟ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପର୍ ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମରନ୍ ଶନିବାର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲ ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି 16.58 ମିଟର ଡେଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଥିରୁମରନ୍ 16.52 ମିଟର ଡେଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ ।
ଜାମାଇକାର ଜୋର୍ଡାନ ସ୍କଟ୍ 16.72 ମିଟର ଡେଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CWG 2026: ଜାଭେଲିନରେ ଡବଲ ଧମାକା, ଗୋଲଡେନ ବୟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ, ୟଶବୀରଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍, ୮ମ ଦିନରେ ଭାରତ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ୨ଟି ପଦକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ