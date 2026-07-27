CWG 2026: ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲେ ଭାରତର ଯଦୁମଣି, କାରଗିଲ୍ ବୀରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ବିଜୟ
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଯଦୁମଣି ସିଂହ (Jadumani Singh) ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁମାମା ରହମାନଙ୍କୁ ୫-୦ ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
Published : July 27, 2026 at 10:15 AM IST
CWG 2026 boxing: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର (୨୬ ଜୁଲାଇ) ଭାରତ ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ଯଦୁମଣି ସିଂହ (Jadumani Singh) ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁମାମା ରହମାନଙ୍କୁ ୫-୦ ରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଏସଇସି ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଦୁମଣି ସିଂହଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାହୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆ-ଇଣ୍ଡିଆ' ନାରା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚର ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦୁମଣି ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂଯମତା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚରେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା।
Big Rivalry. Bigger Statement 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
A fearless display sees Jadumani Singh defeat Pakistan's Sumama Rehman and book his place in the Quarter-finals. 🌟 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/g9ObLZDQTt
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ବକ୍ସର ପରସ୍ପରକୁ ପରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯଦୁମଣି ସିଂହ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ହୁକ୍ ଓ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପଞ୍ଚ୍ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଟାଇମିଂ ସାମ୍ନାରେ ସୁମାମା ରହମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଏକ ଜୋରଦାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ରେଫରିଙ୍କୁ ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାଉଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମୁକାବିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା।
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ରିଙ୍ଗ୍ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନୀ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫୁଟୱର୍କ, ଦ୍ରୁତ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଓ ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚ୍ ଜରିଆରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଯାକ ଜଜ୍ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ୫-୦ ରେ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ।
କାରଗିଲ୍ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ବିଜୟ
ଯଦୁମଣି ସିଂହ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ କାରଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ (୨୬ ଜୁଲାଇ) ଅବସରରେ ମିଳିଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦୁମଣି ସିଂହ ନିଜର ଏହି ବିଜୟକୁ କାରଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Glasgow Commonwealth Games 2026 | Scotland | On beating Pakistan's Sumama Rehman in men's 55kg boxing Round of 16, India's Jadumani Singh says, " i dedicate my win to the kargil heroes... i felt great winning against pakistan. i will perform even better in the… pic.twitter.com/FY8pwlM2bJ— ANI (@ANI) July 26, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯଦୁମଣି କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଏହି ବିଜୟକୁ କାରଗିଲ୍ର ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିବା।' ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।