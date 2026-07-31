ETV Bharat / sports

CWG 2026 Day 9: ଆଜି କେତେବେଳେ ହେବ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜାଭେଲିନ୍ ଫାଇନାଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ୯ମ ଦିନଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ନବମ ଦିନର ଭାରତର ପୂରା ଖେଳ ସୂଚୀ...

CWG 2026 Day 9 Schedule
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Day 9 Schedule: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ୯ମ ଦିନଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ'ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଯାଦବ ଏବଂ ୟଶବୀର ସିଂହ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତର ୧୦ଟି ପଦକ ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ୧୦ ଜଣ ବକ୍ସର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ରିଙ୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ଅତିକମରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପକ୍କା ହେବ ଏବଂ ପରାଜିତ ହେଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଦିନର ଭାରତର ପୂରା ଖେଳ ସୂଚୀ...

ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)

  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ୧୧୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୨୦
  • ମିଶ୍ରିତ ୪x୪୦୦ ମିଟର ରିଲେ ରାଉଣ୍ଡ-୧ (ଅନ୍ସା ବାବୁ, ନୀରୁ ପାଠକ, ରଶଦୀପ କୌର, ବିଶାଳ ଟି.କେ., ରାଜେଶ ରମେଶ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୩
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ରାତି ୧୧:୩୦
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ବର୍ଚ୍ଛା ଚାଳନା (ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ) ଫାଇନାଲ୍ (ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ରୋହିତ ଯାଦବ, ୟଶବୀର ସିଂହ) – ରାତି ୧୨:୪୫ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ୧୫୦୦ ମିଟର ହୀଟ୍-୧ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ରାତି ୧:୦୫ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ (ଯଶସ ପାଲାକ୍ଷା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତାମିଲରାସନ) – ରାତି ୧:୩୦ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)

ବାଉଲ୍ସ (Lawn Bowls)

  • ପୁରୁଷ ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ମୁକାବିଲା: ନବନୀତ ସିଂହ / ଦିନେଶ କୁମାର (ଭାରତ) ବନାମ ଇଆନ୍ ବାର୍ନ୍ସ / ଓଲିଭର ଥମ୍ପସନ (ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ) – ସଞ୍ଜ ୫:୧୫
  • ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ମୁକାବିଲା: ନୟନମୋନି ସୈକିଆ (ଭାରତ) ବନାମ ମିଲଡ୍ରେଡ୍ ମକଣ୍ଡାଭିରେ (ଜାମ୍ବିଆ) – ରାତି ୧୦:୨୦

ବକ୍ସିଂ (Boxing)

  • ମହିଳା ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ପ୍ରୀତି ପାୱାର ବନାମ କ୍ୟାଥରିନ୍ ମ୍ୱାପେ (ଜାମ୍ବିଆ) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୫
  • ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘାଲ ବନାମ ଜୋଶୁଆ ଓଫୋରି (କାନାଡା) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦
  • ମହିଳା ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଜୈସ୍ମିନ ଲାମ୍ବୋରିଆ ବନାମ ରାପେଲାଙ୍ଗ ମାସେଲେଲା (ଲେସୋଥୋ) – ସଞ୍ଜ ୭:୧୫
  • ମହିଳା ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଅରୁନ୍ଧତି ଚୌଧୁରୀ ବନାମ ରୋଜି ଏକ୍ଲେସ (ୱେଲ୍ସ) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
  • ପୁରୁଷ ୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଜଦୁମଣି ସିଂହ ବନାମ ଫିଲିପ୍ ହାଓସେବ (ନାମିବିଆ) – ରାତି ୮:୧୫
  • ମହିଳା ୫୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ସାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ ବନାମ ଏମ୍ବର-ଜେନ୍ ୱାଲ୍ (କାନାଡା) – ରାତି ୧୧:୩୦
  • ମହିଳା ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ପ୍ରିୟା ଘଂଘାସ ବନାମ ଲୁସି କିଙ୍ଗସ-ହ୍ୱିଟ୍‌ଲି (ଇଂଲଣ୍ଡ) – ରାତି ୧୨:୧୫ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)
  • ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ ବନାମ ତାରୋନା ତାଫାକି (ତୁଭାଲୁ) – ରାତି ୧୨:୪୫ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ସଚିନ ସିବାଚ ବନାମ ଓଭେନ ହାରିସ-ଏଲନ (ୱେଲ୍ସ) – ରାତି ୧:୦୦ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ +୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ନରେନ୍ଦ୍ର ବରୱାଲ ବନାମ ନାଇଜେଲ ପଲ୍ (ତ୍ରିନିଦାଦ୍ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ) – ରାତି ୧:୩୦ (୧ ଅଗଷ୍ଟ)

ଜୁଡୋ (Judo)

  • ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ (ହର୍ଷ ସିଂହ) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୪୨
  • ମହିଳା ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ (ଶ୍ରଦ୍ଧା କଡୁବାଲ ଚୋପଡ଼େ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦
  • ପୁରୁଷ ୬୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ (ରୋହିତ ବସୀର ମାଜଗୁଲ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୧୨
  • ମହିଳା ୪୮ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ (ଅସ୍ମିତା ଡେ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୬
  • ମହିଳା ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ (ୟାମିନୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦
  • ସୂଚନା: ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକ୍ଲିଙ୍ଗ (Track Cycling)

  • ପୁରୁଷ ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ: (ଦିନେଶ କୁମାର, ହର୍ଷବୀର ସିଂହ ସେଖୋଁ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୫୯
  • ପୁରୁଷ କୀରିନ୍ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ: (ରୋନାଲ୍ଡୋ ସିଂହ ଲାଇଟୋନଜାମ, ଡେଭିଡ୍ ବେକହାମ ଏଲକଟୋହଚୁଙ୍ଗୋ, ଜେମ୍ସ ସିଂହ କୈଥେଲାକପମ) – ରାତି ୮:୩୦
  • ପୁରୁଷ କୀରିନ୍ ରିପେଚାଜ୍: (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି) – ରାତି ୯:୧୭
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ କାଂସ୍ୟ ପଦକ (ବ୍ରୋଞ୍ଜ) ରେସ୍: (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୦:୪୬
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (ଗୋଲ୍ଡ) ରେସ୍: (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୦:୫୩
  • ପୁରୁଷ କୀରିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ: (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୧:୦୧
  • ପୁରୁଷ କୀରିନ୍ ସ୍ଥାନ ୭-୧୨ ଫାଇନାଲ୍: (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୧:୪୩
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ କୀରିନ୍ ଫାଇନାଲ୍ (ସ୍ଥାନ ୧-୬) – ରାତି ୧୧:୪୮
  • ପଦକ ମୁକାବିଲା: ପୁରୁଷ ଏଲିମିନେସନ୍ ରେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ (ହର୍ଷବୀର ସିଂହ ସେଖୋଁ) – ରାତି ୧୧:୫୩

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍, ୮ମ ଦିନରେ ଭାରତ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ୨ଟି ପଦକ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ଅରସାଦ ନଦୀମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା; ଫାଇନାଲରେ ୩ ଭାରତୀୟ

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଆରସିବିର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ: ୨୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ

TAGGED:

CWG 2026 INDIA SCHEDULE DAY 9
NEERAJ CHOPRA JAVELIN FINAL
CWG 2026
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.