CWG 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍, ୮ମ ଦିନରେ ଭାରତ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ ୨ଟି ପଦକ
CWG 2026 Day 8: ଗ୍ଲାସଗୋ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ମ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଛି।
Published : July 31, 2026 at 9:40 AM IST
CWG 2026 Day 8 Highlights: ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ ପୁରୁଷ +୧୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ମହିଳା ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୀମା କଲୀରାମନା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ
ପୁରୁଷ ୧୧୦+ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବର୍ଗରେ ଅମୃତସରର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସ୍ନାଚ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜର ତିନିଟିଯାକ ପ୍ରୟାସରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬୮ କିଲୋଗ୍ରାମ, ୧୭୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ୧୭୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇଥିଲେ। ସ୍ନାଚ୍ର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୧୭୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ସେ ଏକ ନୂଆ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଭପ୍ରୀତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସରେ ୨୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ୨୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସହଜରେ ଉଠାଇ ମୋଟ ୩୮୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
Birmingham 2022 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Glasgow 2026 🥈
Lovepreet Singh lifts a brilliant 388kg total to claim silver in the Men's +110kg Weightlifting event, falling just 1kg short of gold in a thrilling finish.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/iXtOeHqkPF
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଭିଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଲିଟି ମୋଟ ୩୮୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ନାଚ୍ରେ ୧୬୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୨୨୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ଲଭପ୍ରୀତଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
RICH LEGACY CONTINUES! 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Seema Kaliramna adds a bronze medal to India's kitty with a fine performance in the women's discus throw, an event that has given the nation enough to celebrate over the years at the Commonwealth Games. She manages a best throw of 58.65m.
Watch the… pic.twitter.com/GeadpCsDB9
ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ'ରେ ସୀମା କାଲୀରମଣ ଜିତିଲେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ
ଅନ୍ୟପଟେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍କଟଷ୍ଟାଉନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସୀମା କାଲୀରମଣ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଜାମାଇକାର ସାମନ୍ଥା ହଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କାନାଡାର ଜୁଲିଆ ଟଙ୍କସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୀମା କାଲୀରମଣ ୫୮.୬୫ ମିଟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପୋଡିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
The tally keeps growing! 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Two more medals for Team India today, with a medal-packed day awaiting tomorrow. 🥈🥉
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/91MZI07EN6
ଗ୍ଲାସଗୋ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ମ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୦ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛି।