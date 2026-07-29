ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ରୌପ୍ୟ; ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୁଲ୍‌ଭୀର, ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଚମକିଲେ ହରଜିନ୍ଦର

CWG 2026 Day 6: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ ସହ ଭାରତ ଖାତାରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Commonwealth Games 2026 India Medal Tally after day 6
ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Games Day 6: ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ) ଭାରତ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ ସହ ଭାରତ ଖାତାରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୮୦ଟି ପଦକ ଜିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗୁଲବୀର ସିଂ

କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୬ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଟ୍ରାକରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଧାବକ ଗୁଲବୀର ସିଂ ପୁରୁଷ ୧୦୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ପୁରୁଷ ୧୦୦୦୦ ମିଟର ବର୍ଗରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସଗୋର ଓଦା, ବର୍ଷାଭିଜା ରାତି ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଲବୀର ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଇଥିବା ତୋଫାନୀ ଦୌଡ଼ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।

୧୦୦୦୦ ମିଟରର ଏହି କଡ଼ା ଟକ୍କରମୂଳକ ରେସରେ ଗୁଲବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ୧୦୦୦ ମିଟର ମାର୍କ ଏବଂ ଏହାପରେ ୩୦୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲବୀର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ରେସର ଅଧାବାଟ (୫୦୦୦ ମିଟର) ପୂରଣ ହେଉହେଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଚାପ ଯོଗୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ୭୦୦୦ ମିଟର ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲବୀର ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ; ଏହି ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୁଲବୀର ସିଂ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ୩୦୦୦ ମିଟରରେ ଗୁଲବୀର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୌଡ଼ର ଶେଷ ଚକ୍କରରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଲବୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଗତି ବଢ଼ାଇଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୁଲବୀର ଅସାଧାରଣ ଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷ ଲ୍ୟାପ୍‌ରେ ଆଗରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ

ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ୧୦୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଗୁଲବୀର ସିଂଙ୍କର କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ। ଦୌଡ଼ ମଝିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛି।

ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ୬୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ହରଜିନ୍ଦର କୌର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ହରଜିନ୍ଦର ସ୍ନାଚ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ଉଭୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ନଥାଇ ମୋଟ ୨୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ପୋଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: ଶର୍ମିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୬ଟି ପଦକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ISSF ବିଶ୍ୱ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର କଲେ କମାଲ: ଈଶା ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମନୁ ଭାକର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
INDIA AT CWG 2026
GULVEER SINGH
କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
CWG 2026 DAY 6

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.