CWG 2026: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୨ଟି ରୌପ୍ୟ; ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୁଲ୍ଭୀର, ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଚମକିଲେ ହରଜିନ୍ଦର
CWG 2026 Day 6: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ ସହ ଭାରତ ଖାତାରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : July 29, 2026 at 9:44 AM IST
Commonwealth Games Day 6: ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ (୨୮ ଜୁଲାଇ) ଭାରତ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ ସହ ଭାରତ ଖାତାରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୮୦ଟି ପଦକ ଜିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଗୁଲବୀର ସିଂ
କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୬ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଟ୍ରାକରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଧାବକ ଗୁଲବୀର ସିଂ ପୁରୁଷ ୧୦୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ପୁରୁଷ ୧୦୦୦୦ ମିଟର ବର୍ଗରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସଗୋର ଓଦା, ବର୍ଷାଭିଜା ରାତି ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଲବୀର ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଇଥିବା ତୋଫାନୀ ଦୌଡ଼ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Gulveer Singh creates history, becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the Men's 10,000m with a brilliant silver medal finish. 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/6VIXZysfBJ
୧୦୦୦୦ ମିଟରର ଏହି କଡ଼ା ଟକ୍କରମୂଳକ ରେସରେ ଗୁଲବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ୧୦୦୦ ମିଟର ମାର୍କ ଏବଂ ଏହାପରେ ୩୦୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲବୀର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ରେସର ଅଧାବାଟ (୫୦୦୦ ମିଟର) ପୂରଣ ହେଉହେଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଚାପ ଯོଗୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ୭୦୦୦ ମିଟର ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଲବୀର ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ; ଏହି ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୁଲବୀର ସିଂ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ୩୦୦୦ ମିଟରରେ ଗୁଲବୀର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୌଡ଼ର ଶେଷ ଚକ୍କରରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଲବୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଗତି ବଢ଼ାଇଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୁଲବୀର ଅସାଧାରଣ ଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷ ଲ୍ୟାପ୍ରେ ଆଗରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇: 𝐆𝐔𝐋𝐕𝐄𝐄𝐑 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐇 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋 𝐈𝐍 𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐦 𝐀𝐓 𝐆𝐋𝐀𝐒𝐆𝐎𝐖 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐎𝐍𝐖𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 🔥 #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/1Bsn0JC4yV— India_AllSports (@India_AllSports) July 28, 2026
କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ
ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ୧୦୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଗୁଲବୀର ସିଂଙ୍କର କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ। ଦୌଡ଼ ମଝିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛି।
Harjinder Kaur powers her way to a silver medal in the women's 69kg weightlifting event with a total lift of 227kg at Glasgow 2026.— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/fG2wBW2ldO
ହରଜିନ୍ଦର କୌର ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳକମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ୬୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ହରଜିନ୍ଦର କୌର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ହରଜିନ୍ଦର ସ୍ନାଚ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ଉଭୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ନଥାଇ ମୋଟ ୨୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ପୋଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।