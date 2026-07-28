ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଶର୍ମିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୬ଟି ପଦକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଶ ଖାତାକୁ ଆଉ ୬ଟି ପଦକ ଆସିଛି।

CWG 2026 Day 5 Highlightsq
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ୬ଟି ପଦକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Day 5 Highlights: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେଶ ଖାତାକୁ ଆଉ ୬ଟି ପଦକ ଆସିଛି। ଭାରତ ମହିଳା ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ F57 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହାଇ ଜମ୍ପ, ମହିଳା ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ ବର୍ଗ ଏବଂ ପୁରୁଷ ୭୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ ବର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ମୋଟ ୧୦ଟି ପଦକ (୨ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୫ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୩ କାଂସ୍ୟ) ସହ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଶର୍ମିଲା ଜିତାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

ଭାରତୀୟ ପାରା ଆଥ୍‌ଲେଟ୍ ଶର୍ମିଲା 'ମହିଳା ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ F57' ବର୍ଗର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୯.୮୧ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୬ଟି ପ୍ରୟାସରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୯.୪୮, ୯.୫୮, ୯.୮୧, ୯.୧୭, ୯.୩୭ ଏବଂ ୯.୬୦ ମିଟରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ହାସଲ କରିଥିବା ୯.୮୧ ମିଟର ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଶର୍ମିଲା ନିଜର ସିଜନ୍ ବେଷ୍ଟ (Season Best) ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

ଘାନାର ଜିନାବୁ ଇସାହ ୮.୬୫ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୬ଟି ପ୍ରୟାସ ଯଥାକ୍ରମେ ୮.୬୫, ୮.୩୭, ୮.୬୦, ୭.୯୮, ୮.୨୪ ଏବଂ ୮.୦୯ ମିଟର ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସିଜନ୍ ବେଷ୍ଟ (Season Best) ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତର ଶିଳ୍ପା କଞ୍ଚୁଗରକୋପ୍ପାଲୁ ଶୈଳା ୭.୨୬ ମିଟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୬.୬୯, ୬.୯୫, ୭.୨୬, ୬.୯୧ ଏବଂ ୭.୦୯ ମିଟରର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସଟି ଅମାନ୍ୟ (Invalid) ରହିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୭.୨୬ ମିଟରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ (Personal Best) ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।

ଅନିଲ କୁଶାରେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ହାଇ ଜମ୍ପ ଖେଳାଳି ସର୍ବେଶ ଅନିଲ କୁଶାରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨.୨୫ ମିଟର ଡେଇଁ ସିଲଭର ମେଡାଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଜାମାଇକାର ରୋମେନ ବେକଫୋର୍ଡଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାରୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ୨.୨୫ ମିଟରର ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ପାର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସର ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାମାଇକାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର କିମାନି ଜ୍ୟାକ୍ ୨.୨୦ ମିଟର ଡେଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର (ତେଜସ୍ୱିନୀ ଶଙ୍କର) ୨.୧୫ ମିଟର ଡେଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।

୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅଜୟ ବାବୁ

ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ୭୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ବଲ୍ଲୁରୀ ଅଜୟ ବାବୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ବାବୁ ମୋଟ ୩୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ (୧୪୯ କିଗ୍ରା ସ୍ନାଚ୍ (ଗେମ୍ ରେକର୍ଡ) + ୧୮୧ କିଗ୍ରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ) ଉଠାଇଥିଲେ। ମାଲେସିଆର ଏରୀ ହିଦାୟତ ମୁହମ୍ମଦ ମୋଟ ୩୩୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ (ଗେମ୍ ରେକର୍ଡ) ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ କି ସ୍ନାଚ୍‌ରେ ୧୪୭ କିଗ୍ରା ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କରେ ୧୮୪ କିଗ୍ରା ଓଜନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ମରେ ମୋଟ ୩୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ (୧୪୮ କିଗ୍ରା ସ୍ନାଚ୍ + ୧୭୭ କିଗ୍ରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ) ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଶିଳ୍ପା ଓ ବିନ୍ଦ୍ୟାରାଣୀ ଜିତିଲେ କାଂସ୍ୟ

୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଆଥ୍‌ଲେଟ୍ ଶିଳ୍ପା କେ. ଶୈଳା ଏବଂ ବିନ୍ଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶଟ୍‌ପୁଟ୍ F57 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭.୨୬ ମିଟରର ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସହ ପୋଡିୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଶର୍ମିଳାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିନ୍ଦ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ମହିଳା ୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମୋଟ ୧୯୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶଭକ୍ତ ମହିଳା ଆଥ୍‌ଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ (୧୦) ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ISSF ବିଶ୍ୱ କପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର କଲେ କମାଲ: ଈଶା ସିଂଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ମନୁ ଭାକର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
CWG 2026 DAY 5
SHARMILA WINS GOLD MEDAL
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
CWG 2026 INDIA MEDAL TALLY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.