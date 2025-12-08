ETV Bharat / sports

କାଲି ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିବେ ଗିଲ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ! ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଓ ପିଚ୍‌କୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ SKY

୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛୁ । ଟିମରେ ଆଗକୁ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ।

team india Skipper Sky briefs media
କାଲି ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିବେ ଗିଲ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ! (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 6:33 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 6:48 PM IST

କଟକ: ରାତି ପାହିଲେ ବାରବାଟୀରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢେଇ । ଏଥିପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଂଚିଛି । ତେବେ ଆଜି ବାରବାଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମର ଖେଳାଳି ମାନେ । ଏପଟେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉଭୟ ପୂରା ଫିଟ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ । ତେବେ ଭାରତ ପରେ ବରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳି । ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ମାକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।

କାଲି ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିବେ ଗିଲ-ହାର୍ଦ୍ଦିକ ! (ETV Bharat Odisha)

ବାରବାଟୀ ପିଚରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି । ଯଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶିଭମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନେଟରେ ବୋଲିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ । ଆଜି ନେଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1.30ରୁ ଅପରାହ୍ଣ 4.30 ଯାଏଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ରୁ ୮.୩୦ ଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର ୬ ଓ ୭ରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଭରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟ ଥିବା କହିଥିଲେ । "ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଯେମିତି କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛୁ । ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । 3 ରୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳି ପାରିବେ । ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍-

ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ଭଲ ଖେଳିବେ

୩ରୁ୭ ନଂରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଖେଳାଳି ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ କମାଲ୍ ଦେଖାଇବେ

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓପନର ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି

ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶୁବମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ

ତେଣୁ ଟିମ ଚୟନକୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ

ବାରବାଟୀରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଛି, ଏଠିକାର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି

ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳାଳି ଭାବେ କାକର ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ଭଲ ଖେଳି ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କହିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ।

ସେହିପରି ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଡ ପିଚରେ ଖେଳାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି, ଆଇପିଏଲ ବି ଖେଳିଛି । ଏଠିକାର କ୍ରାଉଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଚମତ୍କାର ।

ଭାରତ ପରେ ବରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମର ଖେଳାଳି । ମିଲର, ମାକ୍ରମ, ଷ୍ଟବସ, ଜାମିସନ ବାରବାଟୀ ପିଚରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରାଟିସ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କେଶବ ମହାରାଜା, ନୋର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରାଟିସ କରିଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଟିସ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓଲ୍ହାଇଥିଲା । ଷ୍ଟବସଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛକା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧିନାୟକ ମାକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଦଳ । ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମ୍ୟାଚ ଖେଳନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଂଶସା କରିଛନ୍ତି ମାକ୍ରମ ବାରବାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିଛି । ସେହିପରି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାଟିସ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ 1,2,6 ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

