ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟେଲ: ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟ ମାନିଆ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ, ରସାବଳୀ
କଟକରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ । ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ।
Published : December 8, 2025 at 11:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଖାଇବେ ଓଡିଆ ଆଇଟମ୍ । ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ମିଠା ଓ ତରକାରୀ ପରଷାଯିବ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଟକ୍କର । 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ । ତେବେ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ମାନିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଛକ ଛକ, ଗଳି କନ୍ଦିରେ କ୍ରିକେଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରିକେଟ ଫିଭର ମାଡି ବସିଛି ।
କଣ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର-
ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟର ମନ୍ୟୁ । ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚକୁଳି, କଙ୍ଗଡ଼ା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, ଗ୍ରୀଲ ଚାପ୍, ଚେକେନ୍ ବିରୟାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାସହ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲେଟ୍ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରି ରାଗି ରୁଟି, କୁକିଜ ଆଦି ମଧ୍ୟ ମେନ୍ୟୁରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ମିଠା ଆଇଟମରେ ରହିଛି ରସାବଳୀର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଇଟମ । ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ ମେ ଫେୟାରର ସେଫ୍ ଟିମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ସେଫ୍ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟୀ ମହାଲଢ଼େଇ । ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ଭୁବନେଶ୍ବରର ହୋଟେଲ୍ ମେ' ଫେୟାରରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଖେଳାଳି ରହଣି କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ହୋଟେଲ ସେଫ୍ ସୁରଜ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡାଏଟରେ ରହିଛି ଚିକେନ । ଚିକେନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେପରିକି ଚିକେନ ଚପ୍, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ସହିତ ମିଲେଟର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଖେଳଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରସାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ।"
ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ-
ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟୀରେ ମହାମୁକାବିଲା । ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅପରାହ୍ମ ୧:୩୦ରୁ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ରୁ ରାତି ୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ହୋଟେଲ ମେ'ଫେୟାରରୁ କଟକ ବାରବାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ା କରଯାଇଛି ।
ତେବେ ରାଜଧାନୀ ବାସୀଙ୍କ କ୍ରେଜ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ l ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ l ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ l ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କାଲି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ 300 ରନ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା l
ଜଣେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ଥର ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିରାଶ କରିଥିଲା l ହେଲେ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ l ତେବେ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଉଛି l" ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର