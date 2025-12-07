3 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଏଥର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟିରେ ଦୁଇ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ରହିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟରେ ଅଭ୍ୟାସ୍ କରିବେ ।
Published : December 7, 2025 at 10:49 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ବାରବାଟୀରେ କରିବେ ପ୍ରାଟିସ । ୩ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ରୁ ୪.୩୦ ଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ରୁ ୮.୩୦ ଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ । ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର ୬ ଓ ୭ରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ପାରିବେ ।
ତେବେ ଆଜି ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବା ପରେ ନେଟରେ ପ୍ରାଟିସ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ସେହିପରି ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପିଚ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବାରବାଟିରେ ପହଂଚିଥିଲେ । ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମି ଥିଲା । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ... ହାର୍ଦ୍ଦିକ ... ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ।
ଏପଟେ ମ୍ୟାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ କମିଶନର, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ 300 ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୂତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଷ୍ଟାଡିୟମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏହି ବ୍ରିଫିଂରେ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଠାରେ କେତେ ପୋଲିସ ମୂତୟନ ହେବେ ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିପି ।
Team India and South Africa will practice tomorrow at Barabati Stadium.— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) December 7, 2025
Fans can catch the session live from Gallery No. 6 & 7.
🇮🇳 India: 1:30 PM – 4:30 PM
🇿🇦 South Africa: 5:30 PM – 8:30 PM#INDvsSA #1st #t20cricket #oca #bcci #odishacricketassociation #barabati #cuttack… pic.twitter.com/a2pTDBOHXY
"ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ‘ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର’ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ୫ଟି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ୫ଟି ହାଇଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମାତ୍ର ୫ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଓ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥର ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜି ସେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ୮ଟି ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ପାଇଁ ମୋଟ ୨୦ଟି ହାଇ କ୍ୟାପାସିଟି ଡିଜି ସେଟ୍ ରହିବ । ପ୍ରତି ଟାୱାର ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଡିଜି ଚାଲୁ ରହିବ । ଗୋଟିଏ ଡିଜି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟି ମାତ୍ର ୨ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର କରାଯାଇ ନିରବଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ । ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଲିଭି ଥିବା ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜି ସେଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ନିଜେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, କଟକ ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ (ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି କରାଗଲା । @CuttackDM @CMCCuttack @odisha_police @cpbbsrctc @STAOdisha @IPR_Odisha @dcp_cuttack #T20 Cricket Match pic.twitter.com/KG9zyBrTXr— DCP TRAFFIC, BHUBANESWAR-CUTTACK (@DCP_TRAFFIC) December 7, 2025
ବାରବାଟୀ ଟି-୨୦, ୬ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ବାରବାଟୀ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ପାର୍କିଂ । ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଓସିଏର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ । ପାସ୍ଧାରୀ ଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଓସିଏ କ୍ଲବ ଓ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ୍ରେ ପାର୍କିଂ ।
