ETV Bharat / sports

ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା, ଓସିଏ ନେଲା ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆସନ୍ତା ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ମ୍ୟାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

oca secretary
ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-ଟ୍ୱଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ । ମ୍ୟାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସାରିବା ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଫ୍ ଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଯେପରି ବିଭ୍ରାଟ ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।


ଚଳିତଥର ପ୍ରାୟ 3000 ଟିକେଟ କମିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଲୋକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଓସିଏର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଠଟି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯାଇଛି ୧୮ଟି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରତି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡିଜି । ବ୍ୟାକ ଅପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସେଟ୍ । ପ୍ରତି ଡିଜିର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦୁଇ ଶହ କେ.ଭି କରାଯାଇଛି ।

ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା (ETV Bharat Odisha)
"ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରିବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ । କୌଣସି ଏଲଇଡିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପାଖରେ ଏହି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଟିକେଟ କିଣିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୫ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।ଗତବର୍ଷ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଲିତ କରିବାକୁ ଏଥର ଷ୍ଟିଲ ବାରିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ," ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ।

ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବାଟ ରଖାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ରେ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ରେ ନପଡ଼ନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଜେଇ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ; ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍‌, ଏଥର କମିବ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି !



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

BARABATI INDIA VS SA T20
INDIA–SOUTH AFRICA T20 MATCH
OCA SECRETARY SANJAY BEHERA
OCA SECRETARY ON TICKET BOOKING
CUTTACK BARABATI STADIUM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.