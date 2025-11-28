ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା, ଓସିଏ ନେଲା ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆସନ୍ତା ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ମ୍ୟାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 28, 2025 at 10:44 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-ଟ୍ୱଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ । ମ୍ୟାଚକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସାରିବା ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଫ୍ ଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଯେପରି ବିଭ୍ରାଟ ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଚଳିତଥର ପ୍ରାୟ 3000 ଟିକେଟ କମିବ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଲୋକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଓସିଏର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଠଟି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯାଇଛି ୧୮ଟି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରତି ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡିଜି । ବ୍ୟାକ ଅପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସେଟ୍ । ପ୍ରତି ଡିଜିର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦୁଇ ଶହ କେ.ଭି କରାଯାଇଛି ।
ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବାଟ ରଖାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ । ଫଳରେ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ରେ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ରେ ନପଡ଼ନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
