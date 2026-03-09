ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେକର୍ଡ: କେଉଁ ବୋଲର ନେଇଛନ୍ତି ୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଲରମାନେ କ୍ରମାଗତ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 9, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 1:37 PM IST
T20 World Cup Records: ଟି-୨୦ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫର୍ମାଟ୍। ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଚୌକା-ଛକା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାଣିତ ବୋଲିଂରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାରେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଲରମାନେ କ୍ରମାଗତ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ୨୦୦୭ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ୧୦ଟି ହାଟ୍ରିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍: ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ କର୍ଟିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର କର୍ଟିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର (Curtis Campher)। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ କେବଳ ହାଟ୍ରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଲିନ ଆକରମ୍ୟାନ, ରିୟାନ ଟେନ ଡେସକାଟେ, ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ ଏବଂ ରୋଏଲଫ ଭାନ୍ ଡର ମରୱେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବୋଲର 'ଡବଲ୍ ହାଟ୍ରିକ' (୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍) ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
🔹 Curtis Campher’s four in four— ICC (@ICC) October 18, 2021
🔹 Bhanuka Rajapaksa’s statement six
🔹 Dasun Shanaka’s sliding catch
Vote for your @Nissan #POTD from Day 2 of the #T20WorldCup 🗳️ https://t.co/a1rjp1pAxn pic.twitter.com/6HM8XTFRpl
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ରାଶିଦ ଖାନ ଓ ଲାସିଥ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିରଳ 'ଡବଲ୍ ହାଟ୍ରିକ' ସଫଳତା ପାଇଥିବା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବୋଲର।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ହାଟ୍ରିକ: ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ
୨୦୦୭ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ହାଟ୍ରିକ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ:
୧. ବ୍ରେଟ୍ ଲି (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - ୨୦୦୭
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ହାଟ୍ରିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ, ମସରାଫି ମୋର୍ତାଜା ଏବଂ ଆଲୋକ କାପାଲିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
୨. କର୍ଟିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର (ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ) - ୨୦୨୧
ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ୨୦୨୧ରେ କ୍ୟାମ୍ପର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହାଟ୍ରିକ (ଏବଂ ୪ ବଲରେ ୪ ୱିକେଟ୍) ନେଇଥିଲେ।
W W W W— Cricbuzz (@cricbuzz) October 18, 2021
Curtis Campher made history by becoming the first Ireland player to take a T20I hat-trick, and then went on to make it four wickets in four balls
He's the Player of the Match #IREvNED #T20WorldCup pic.twitter.com/9K4hI0YWAr
୩. ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) - ୨୦୨୧
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହସରଙ୍ଗା ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ହାଟ୍ରିକଟି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଭରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।
୪. କାଗିସୋ ରାବାଡା (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) - ୨୦୨୧
୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରାବାଡା ହାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭରରେ କ୍ରିସ୍ ୱୋକ୍ସ, ଇଅନ ମୋର୍ଗାନ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଜର୍ଡାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
୫. କାର୍ତ୍ତିକ ମେୟପ୍ପନ (ୟୁଏଇ) - ୨୦୨୨
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୟୁଏଇର ଏହି ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ହାଟ୍ରିକ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା।
୬. ଜୋଶୁଆ ଲିଟିଲ୍ (ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ) - ୨୦୨୨
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଜୋଶୁଆ ଲିଟିଲ୍ ହାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। କିନେ ୱିଲିୟମସନ, ଜେମ୍ସ ନିଶାମ ଏବଂ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟର ତାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
୭. ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - ୨୦୨୪ (ପ୍ରଥମ)
୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ହାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମହମଦୁଲ୍ଲା, ମେହେଦି ହାସନ ଏବଂ ତୌହିଦ ହୃଦୟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
୮. ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - ୨୦୨୪ (ଦ୍ୱିତୀୟ)
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଏକ ହାଟ୍ରିକ ନେଇ କମିନ୍ସ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାଟ୍ରିକ ନେବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୋଲର।
୯. କ୍ରିସ୍ ଜର୍ଡାନ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୨୦୨୪
ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ଜର୍ଡାନ ହାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ (ହାଟ୍ରିକ ସହ)।
🚨 T20 World Cup Hat-Tricks 🚨— CricketGully (@thecricketgully) February 7, 2026
🇦🇺 Brett Lee vs BAN, 2007
🇮🇪 Curtis Campher vs NED, 2021
🇱🇰 Wanindu Hasaranga vs SA, 2021
🇿🇦 Kagiso Rabada vs ENG, 2021
🇦🇪 Karthik Meiyappan vs SL, 2022
🇮🇪 Josh Little vs NZ, 2022
🇦🇺 Pat Cummins vs BAN, 2024
🇦🇺 Pat Cummins vs AFG, 2024
🏴 Chris… pic.twitter.com/WXeJLnlUsk
୧୦. ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) - ୨୦୨୬
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୭ତମ ଓଭରରେ ମାଥ୍ୟୁ କ୍ରସ୍, ମାଇକେଲ ଲିସ୍କ ଏବଂ ଅଲିଭର ଡେଭିଡସନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜ ନାମରେ ହାଟ୍ରିକ କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଯିଏ ଦୁଇଟି ହାଟ୍ରିକ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମ୍ପରଙ୍କ ୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।