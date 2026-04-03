CSK vs PBKS: ଚେପକରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଚେନ୍ନାଇ-ପଞ୍ଜାବ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଟସ୍ ଓ କିପରି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
Published : April 3, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 7:09 PM IST
CSK vs PBKS IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ହାତରୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚେନ୍ନାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତି ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟସ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ସେଠାରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିବ। ମୁଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ କେବଳ ସକରାତ୍ମକ, ସଞ୍ଜତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ନକରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ; ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ଦଳ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କଠିନ ଥାଏ, ମୁଁ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ; ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ବୋଲରମାନେ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାନସିକତା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସେହି ସମାନ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ।"
🚨 TOSS 🚨
@PunjabKingsIPL won the toss against @ChennaiIPL and will field first
ଟସ୍ ପରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି; ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ତେଣୁ କାକର (dew) କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ବୋର୍ଡରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଗତ ସିଜନରେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କଠିନ ଥିଲା, କିଛି ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଏବେ ଅତୀତ; ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଓପନର୍ଙ୍କ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହିଁ CSK ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲି। ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଖେଳୁଛନ୍ତି।"
ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ବନାମ ବିଜୟର ଉତ୍ସାହ
ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସଠାରୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହାରିବା ପରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଦଳ ଆଜି କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ: କାହାଠାରୁ କେହି କମ୍ ନୁହନ୍ତି
ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଦଳର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା, ତେବେ ଲଢ଼େଇ ପୂରା ସମାନ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଉଭୟ ୧୬ଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ ଦୁଇଥର ଯାକ ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ସିଏସକେ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
PBKS will bowl first! Here's the playing XI 👇
PBKS 👉 No changes
CSK 👉 Prashant Veer replaces Matt Short
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ (Playing XI):
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ XI): ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ନେହଲ ୱାଧେରା, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ XI): ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ।