CSK vs PBKS: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଜଲୱା! ଚେନ୍ନାଇକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ

CSK vs PBKS: ଚେନ୍ନାଇର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଚେନ୍ନାଇକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 12:18 AM IST

CSK vs PBKS IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS)୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନର ପିଛା କଲା ପଞ୍ଜାବ

ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୧୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୧ ବଲରେ ୩୯ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (୪୩ ରନ) ଓ କୁପର କନୋଲି (୩୬ ରନ) ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ରନ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।

ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମାତ୍ର ୨୯ ବଲରୁ ୫୦ ରନ କରି ଦଳର ବିଜୟ ପଥକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ଓ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଅପରାଜିତ ରହି ୧୮.୪ ଓଭରରେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରିୟାଂଶ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍'

ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ 'ଇମପାକ୍ଟ' କ୍ୟାମିଓ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ବଲରୁ ୩୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୧୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ବେଳେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଛକା ମାରି ଇନିଂସର ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୫୪.୫୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଚେନ୍ନାଇ ପାଳିର ହାଇଲାଇଟ୍ସ

ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମାତ୍ର ୭ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ (୨୮) ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୯୬ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ୪୩ ବଲରେ ୭୩ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷ ଭାଗରେ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୩୨ ରନ (୧୨ ବଲ) ଓ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ୪୫ ରନ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ କରିଥିଲା।

ସଙ୍କଟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ

ଏହି ବିଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଚଳିତ ସିଜନରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୫ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଏହା ଦଳର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ।

