CSK vs MI: ଚେପକ୍‌ରେ ଚେନ୍ନାଇର ବିଜୟ, ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ଧୂଳିସାତ!

CSK vs MI: ଚଳିତ ସିଜନରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 12:53 AM IST

CSK vs MI Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର (୨ ମଇ) ଚେପକ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ୱାଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୧୮.୧ ଓଭରରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଚଳିତ ସିଜନରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗସର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଚେନ୍ନାଇ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ୧୦୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏହା ଦଳର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ। ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମାତ୍ର ୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ୱାଇ ଯଦି ବାକି ଥିବା ୫ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତଥାପି ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯାହା ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ଚେପକ୍‌ର ମନ୍ଥର ପିଚ୍‌ରେ ୧୫୯ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (୧୧) ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ହିଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇକୁ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ରନ୍ ପାର କରାଇଥିଲେ। ଉର୍ଭିଲ ୧୨ ବଲରେ ୨୪ ରନର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ୱାଇ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଋତୁରାଜ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।

ଋତୁରାଜ-କାର୍ତ୍ତିକ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୯୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଚେନ୍ନାଇକୁ ସହଜ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଋତୁରାଜ ୪୮ ବଲରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୬୭ ରନର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୪୦ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଳି

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଓଭରରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୯୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ନମନ ଧୀର ୧୧ତମ ଓଭରର ଆରମ୍ଭ କ୍ରମାଗତ ଚୌକା ସହ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ସହଜରେ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୨୧) ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାରି ହଠାତ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତିଲକ ବର୍ମା ୮ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିବାବେଳେ, ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମଧ୍ୟ ୨୩ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ଶେଷ ୧୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୬୯ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନମନ ଧୀର ସର୍ବାଧିକ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାୟନ ରିକଲଟନ ୩୭ ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ୪ ଓଭରରେ ୩୨ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ନୂର ଅହମ୍ମଦ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ (ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା) ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ଏବଂ ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

