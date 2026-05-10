CSK vs LSG: ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ
CSK vs LSG: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।
Published : May 10, 2026 at 8:08 PM IST
CSK vs LSG Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ରବିବାର (୧୦ ମଇ) ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇ ୫ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।
୫ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଚେନ୍ନାଇ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବା ୨୦୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଏକ ତୁଫାନୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯିଏ କି ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉର୍ଭିଲ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୨୩ ବଲରେ ୬୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
𝙲̶𝚂̶𝙺̶ ̶𝚑̶𝚊̶𝚜̶ ̶𝚗̶𝚘̶𝚝̶ ̶𝚌̶𝚑̶𝚊̶𝚜̶𝚎̶𝚍̶ ̶𝟷̶𝟾̶𝟶̶+̶ ̶𝚜̶𝚌̶𝚘̶𝚛̶𝚎̶ ̶𝚒̶𝚗̶ ̶𝚃̶𝙰̶𝚃̶𝙰̶ ̶𝙸̶𝙿̶𝙻̶ ̶𝚜̶𝚒̶𝚗̶𝚌̶𝚎̶ ̶𝟸̶𝟶̶𝟷̶𝟿̶— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ୨୮ ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୧୪ ବଲ୍ରେ ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ୨୦ ବଲ୍ରେ ୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୧୨ ବଲ୍ରେ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିବମ ଦୁବେ ୭ ବଲ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ୧୨ ବଲ୍ରେ ୧୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିବା ସହ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
#CSK's first successful 180+ chase since 2019! 💛— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ସିଏସକେ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଦଳର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚେନ୍ନାଇ, ଆରସିବି ଓ ଆରଆର ପାଖରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
Where there's Urvil, there are sixes & plenty of them! 🔥💥#UrvilPatel scores the joint-fastest fifty in #TATAIPL history with some outrageous hitting! 🏏#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #CSKvLSG | LIVE NOW — Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ଏପରି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଇନିଂସ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଇଂଲିସ୍ ୩୩ ବଲ୍ରେ ୮୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୪୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୧୦, ନିକୋଲାସ୍ ପୂରନ ୧, ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୫, ଏଡେନ ମାର୍କରମ ୬, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ ୧୮ ଏବଂ ହିମ୍ମତ ସିଂହ ୧୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା।