ETV Bharat / sports

CSK vs LSG: ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ

CSK vs LSG: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।

CSK vs LSG Highlights
ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CSK vs LSG Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ରବିବାର (୧୦ ମଇ) ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇ ୫ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।

୫ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଚେନ୍ନାଇ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବା ୨୦୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଏକ ତୁଫାନୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯିଏ କି ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଉର୍ଭିଲ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୨୩ ବଲରେ ୬୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ୪୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୧୪ ବଲ୍‌ରେ ୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ୨୦ ବଲ୍‌ରେ ୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୧୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିବମ ଦୁବେ ୭ ବଲ୍‌ରେ ୧୫ ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ୧୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିବା ସହ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ସିଏସକେ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍‌କୁ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଚେନ୍ନାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଦଳର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚେନ୍ନାଇ, ଆରସିବି ଓ ଆରଆର ପାଖରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଇନିଂସ

ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଇଂଲିସ୍ ୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୮୫ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ୨୦୦ ରନ୍‌ ପାର୍‌ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୪୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୧୦, ନିକୋଲାସ୍ ପୂରନ ୧, ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୫, ଏଡେନ ମାର୍କରମ ୬, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ ୧୮ ଏବଂ ହିମ୍ମତ ସିଂହ ୧୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଇପିଏଲରେ ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଧମାକା: ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ସିଏସକେ ଖେଳାଳି! ଜାଣନ୍ତୁ 'ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ'ଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ପଛର ଅସଲ କାହାଣୀ

TAGGED:

IPL 2026
CRICKET
CSK VS LSG HIGHLIGHTS
ଚେନ୍ନାଇ ବନାମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ
CSK WON BY 5 WICKETS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.