ETV Bharat / sports

CSK vs KKR: ଆଜି ଚେପକରେ ହେବ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CSK vs KKR IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ୨୨ତମ ମୁକାବିଲା ଆଜି (୧୪ ଏପ୍ରିଲ୍) ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ CSK କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ କହୁଛୁ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଚେନ୍ନାଇ ୨୦ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ମାତ୍ର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୩୫ ରନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୦୩ ରନ୍ ରହିଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ମୋଟ ୯୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୫୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ବ୍ୟାଟିଂ (Chase) କରିଥିବା ଦଳ ୪୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୪୬ ରନ୍ ରହିଛି। ଯାହାକି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ହିଁ କରିଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୭୦ ରନ୍ ଅଟେ। ଯାହା ୨୦୧୯ରେ ଆରସିବି (RCB) ନାମରେ ରହିଛି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ୨୧୦ ରନ୍ ହୋଇଛି।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଘରୋଇ ମଇଦାନ ସେତେଟା ସୁହାଏ ନାହିଁ। KKR ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ମାତ୍ର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ୧୦ଟି ପରାଜୟର ରେକର୍ଡ ଅଟେ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୭୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୫୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ CSK କୁ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କାର୍ଡ:

KKR: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ନବଦୀପ ସୈନୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ତେଜସ୍ୱୀ ଦହିୟା, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଟିମ୍ ସେଇଫର୍ଟ, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ, ସୌରଭ ଦୁବେ, ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୋଲାଙ୍କି, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମଥୀଶା ପଥିରାନା, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, ଦକ୍ଷ କାମ୍ରା।

CSK: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ମାଥ୍ୟୁ ଶର୍ଟ, ଅକିଲ ହୋସେନ୍, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଏମ.ଏସ ଧୋନି, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ରାହୁଲ ଚାହର, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, ଅମନ ଖାନ, ଜାକାରୀ ଫୁଲ୍କସ।

TAGGED:

IPL MATCH 22 PREVIEW
CSK VS KKR PREDICTION
IPL 2026
ଚେନ୍ନାଇ ବନାମ କୋଲକାତା
CSK VS KKR IPL 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.