CSK vs GT: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଚେନ୍ନାଇକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ

CSK vs GT: ସିଏସକେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୪ ରନ୍ ବଳରେ ଗୁଜରାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୫୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା।

ଚେନ୍ନାଇକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଗୁଜରାଟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 8:05 PM IST

CSK vs GT Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୮ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସିଏସକେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୪ ରନ୍ ବଳରେ ଗୁଜରାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୫୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ୧୭ତମ ଓଭରରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, ସରଫରାଜ ଖାନ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ୭୪ ରନର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଥର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ୪୯ଟି ବଲରେ ନିଜର ୫୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ ୧୫୮ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

୧୫୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୫୮ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ଯାଇ ଚେନ୍ନାଇର ବୋଲରମାନେ ଗୁଜରାଟକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗୁଜରାଟର ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା।

ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ସେ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ସହ ମିଶି ୯୭ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବିଜୟ ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ବିଜୟୀ ସଟ୍ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ୮୭ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଟଲର ୩୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ମଧ୍ୟ ୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।

ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ (୩/୨୫) ପାଇଁ କାଗିସୋ ରାବାଡାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ରାବାଡାଙ୍କ ଅନୁଶାସିତ ବୋଲିଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ରନ୍ ଗତିକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାବାଡା ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ୧୫୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।

