ETV Bharat / sports

'ଡୋସା, ଇଡ୍‌ଲି, ସାମ୍ବର, ଚଟଣି-ଚଟଣି' ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ, BCCIକୁ ଫେରାଦ ହେଲା CSK, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

CSK Complaint to BCCI
'ଡୋସା, ଇଡ୍‌ଲି, ସାମ୍ବର' ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଟ୍-ବଲ୍ ଲଢ଼େଇ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଜବ ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ୫ ଏପ୍ରିଲରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବଜାଯାଇଥିବା 'ଡୋସା, ଇଡ୍‌ଲି, ସାମ୍ବର, ଚଟଣି-ଚଟଣି' ଗୀତକୁ ନେଇ ସିଏସକେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଏହି ମାମଲା?

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବିର ଅଫିସିଆଲ ଡିଜେ (DJ) ଏହି ଗୀତଟି ବଜାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମିମ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସିଏସକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଏସକେର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଛନ୍ତି, "ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡିଜେ ନିଜ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।"

ଡିଜେଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ ସିଏସକେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଉଟ୍ ହେବା ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଡିଜେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜେଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା, କୌଣସି ଦଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ।

ଆଇପିଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସିଏସକେ ଏବଂ ଆରସିବି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇକୁ 'ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡର୍ବି' କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବି ଚେନ୍ନାଇକୁ ୪୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଧୋନିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି CSK ପ୍ରଶଂସକ

ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ସିଏସକେର ଯାତ୍ରା ଟିକେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ହରାଇ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିରୋଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ 'ଥାଲା' ଧୋନି ପୁଣି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

TAGGED:

CSK COMPLAINT TO BCCI
IDLI SAMBAR SONG
IPL 2026
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ
IPL 2026 CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.