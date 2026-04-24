IPL 2026: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଶତକ, ଅକିଲ ହୁସୈନଙ୍କ ବୋଲିଂ ବଳରେ 103 ରନରେ MIକୁ ହରାଇଲା CSK
ଆଇପିଏଲର 33ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବଡ ବିଜୟ ।
Published : April 24, 2026 at 7:48 AM IST
MI vs CSK IPL 2026 ମୁମ୍ବାଇ: ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲର 33ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବଡ ବିଜୟ । ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଆଗରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ରଖିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ । 208 ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି 19 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 104 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଟିମ୍ । ଯାହା ଫଳରେ 103 ରନରେ ବଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ । ସିଏସକେ ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ 54ଟି ବଲରେ ଶତକ କରି ଅପରାଜେୟ ରହିଥିଲେ । ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ବି ସାମସନଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯୋଗୁଁ ସିଏସକେ 207/6 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା । ସେହିପରି ବାମ ହାତ ସ୍ପିନର ଅକିଲ ହୁସୈନ 4 ୱିକେଟ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ବିଗାଡି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏକ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଓପନର ଦାନିଶ ମାଲେବାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଭିଲଅନ ଫେରିଥିଲେ । ଅକିଲ ହୁସୈନଙ୍କ ବଲରେ ସାମସନଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦାନିଶ । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ଙ୍କୁ କେବଳ 7 ରନ୍ରେ କ୍ଲିନ ବୋଲ୍ଡ କରାଇ ଦେବା ପରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଥିଲା । ଶାନଦାର ଫର୍ମ ସହ ହୁସୈନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବଥା ବଢାଇ ଥିବାବେଳେ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଲଗାତାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ 73 ରନରେ ଭାଙ୍ଗିଯଇଥିଲା । 29 ବଲରେ 37 ରନ ସଂଗରହ କରି ହୁସୈନଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବର୍ମା ।
ଏହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବଡ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିନା କୌଣସି ରନରେ ପାଭିଲିଅନ ଫେରିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ହୁସୈନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ 36 ରନରେ ଆଉଟ କରି ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ମୁମ୍ବାଇର ସଂଘର୍ଷ ବି ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମିଚେଲ ସେଣ୍ଟନରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ଶାର୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ମାତ୍ର 6 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।
4 ୱିକେଟ ନେବା ସହ ମାତ୍ର 17 ରନ ଦେଇ ଚମକିଲେ ହୁସୈନ । ନୁର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଟିମର ବିଜୟ ଗାଡି ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା । ଗୁରୁଜପନୀତ ସିଂ 19 ଓଭରରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ମ୍ୟାଚର ଶାନଦାର ଅନ୍ତ କରିବା ସହ ସିଏସକେର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି 54 ବଲରେ 101 ରନ କରି ଅପରାଜେୟ ରହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ । ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଯୋଗୁଁ ସିଏସକେ 200 ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ସେ 10ଟି ଚଉକା ଓ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ମ୍ୟାଚରେ ରେକର୍ଡ
ଆଇପିଏଲରେ ସିଏସକେର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଜୟର ଅନ୍ତର (ରନ ହିସାବରେ)
103 ବନାମ MI, ୱାଙ୍ଖେଡେ, 2026*
97 ବନାମ KXIP, ଚେନ୍ନାଇ, 2015
93 ବନାମ DD, ଅବୁ ଧାବି, 2014
IPL ରେ MI ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରାଜୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ (ରନ ହିସାବରେ)
103 ବନାମ CSK, ୱାଙ୍ଖେଡେ, 2026*
87 ବନାମ RR, ଜୟପୁର, 2013
85 ବନାମ SRH, ଭାଇଜାଗ, 2016
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ MIର ରନ ହିସାବରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରାଜୟ । 2015ରେ RCB ବିରୋଧରେ 93 ରନର ପରାଜୟ ରେକର୍ଡ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
