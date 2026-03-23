IPL 2026: ସିଏସକେ 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ରାଇନା ଓ ହେଡେନ୍

IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ "Roar'26" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 12:07 PM IST

CSK Hall of Fame, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦଳର ଦୁଇ ଜଣାଶୁଣା ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନଙ୍କୁ 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍'ରେ (Hall of Fame) ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ "Roar'26" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍‌ଗଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

'ଚିନ୍ନା ଥାଲା' ଓ ହେଡେନ୍‌ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

ସୁରେଶ ରାଇନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 'ଚିନ୍ନା ଥାଲା' ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେ ୨୦୦୮ରୁ ୨୦୨୧ ଯାଏଁ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ଚାରିଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୫,୫୨୯ ରନ୍ ସହ ସେ ଏବେ ବି ସିଏସକେର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ହାସଲକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦିଗ୍‌ଗଜ ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍ ୨୦୦୯ରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 'ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍' ଜିତିବା ସହ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

ମାହି କଲେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସିଏସକେ ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଧୋନି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳି ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁତ୍ତୟା ମୁରଲୀଧରନ, ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ, ମାଇକେଲ୍ ହସି ଏବଂ ଏଲ୍ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଣା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ପୁରୁଣା ସିଏସକେ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।

IPL ର ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) IPL ଇତିହାସରେ ଯୁଗ୍ମ-ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଯିଏକି ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ (୨୦୧୦, ୨୦୧୧, ୨୦୧୮, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୩) ଜିତିଛି । ନିଜର ଅସାଧାରଣ ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ପରିଚିତ। IPL ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୬ଟି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଉପସ୍ଥିତି (୧୨) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇନାଲ୍ ଉପସ୍ଥିତି (୧୦) ର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ ରଖିଛି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ରୁ ସିଏସକେର ଅଭିଯାନ

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆରସିବି ଏବଂ ଏସଆରଏଚ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୁଆହାଟୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ ୩ରେ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେପକ୍‌ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଭେଟିବ।

ସିଏସକେ କେବଳ ଏକ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପରିବାର। ରାଇନା ଏବଂ ହେଡେନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦଳର ସେହି ପୁରୁଣା ଗୌରବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କେକେଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଘାତକ ବୋଲର

PSL 2026: ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିବେନି ଦର୍ଶକ; କେବଳ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

PSL ଛାଡ଼ି IPL ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି; ସାମ୍ କରନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ

