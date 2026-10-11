ETV Bharat / sports

କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା! ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଏହି ଷ୍ଚାର ଫୁଟବଲର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Cristiano Ronaldo: ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

Cristiano Ronaldo Suspended
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cristiano Ronaldo Suspended: ଫୁଟବଲ ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି । ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ (FPF) ନିଜର ଏହି ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନରୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁଇଏଫଏ ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ରୋନାଲଡୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।

କଣ ଏହି ପୂରା ମାମାଲା?

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ନରୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଜର୍ଜ ଜିସସ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ ।

ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରୋନାଲଡୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ରୋନାଲଡୋ

ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରୋନାଲଡୋ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ (ଫ୍ୟାନ୍ସ) ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳି, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ନିୟମଠାରୁ ଉପରେ ନୁହନ୍ତି ।

ସଙ୍କଟରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର

ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା । କାରଣ ରୋନାଲଡୋ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୋନାଲଡୋ ଅଲ୍-ନାସର ପାଇଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ ଅଲ୍-ଦିରିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩-୦ ବିଜୟରେ ଏକ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଉପରେ ୬ ମାସ ବ୍ୟାନ୍‌ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. IND vs WI : ଆଜି ଖେଳିବେ କି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ପ୍ଲେଇଂ-11 କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
  2. 'ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ', ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର

TAGGED:

କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ସସପେଣ୍ଡ
ରୋନାଲଡୋ ଏବଂ କୋଚ୍ ଜର୍ଜ ଜିସସ୍ ବିବାଦ
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଆକ୍ସନ
କାହିଁକି ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ରୋନାଲଡୋ
CRISTIANO RONALDO SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.