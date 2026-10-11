କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା! ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଏହି ଷ୍ଚାର ଫୁଟବଲର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Cristiano Ronaldo: ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
Published : October 11, 2026 at 10:54 AM IST
Cristiano Ronaldo Suspended: ଫୁଟବଲ ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି । ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ (FPF) ନିଜର ଏହି ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନରୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୟୁଇଏଫଏ ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ରୋନାଲଡୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
କଣ ଏହି ପୂରା ମାମାଲା?
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ନରୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଜର୍ଜ ଜିସସ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବେଞ୍ଚରେ ହିଁ ବସାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ ।
🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by Portuguese Federation after disciplinary case opened. Cristiano Ronaldo has been “provisionally suspended”, now waiting for the final verdict and decisions about the case. It was Cristiano himself to suggest a punishment in a public statement after he apologised for leaving Portugal’s camp. The official statement from the Portuguese Federation ⤵️ “The initiation of disciplinary proceedings against Cristiano Ronaldo, by deliberation of the Non-Professional Section, of October 9, 2026, with the purpose of the investigation of any disciplinary relevance of the facts participated on October 7”. “Without prejudice to the automatic preventive suspension to which he was subject until the date of establishment, the non-automatic preventive suspension of the player was determined and the urgent nature was attributed to the process”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026
ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । କୋଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରୋନାଲଡୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ରୋନାଲଡୋ
ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରୋନାଲଡୋ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ (ଫ୍ୟାନ୍ସ) ମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳି, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ନିୟମଠାରୁ ଉପରେ ନୁହନ୍ତି ।
🚨 Cristiano Ronaldo has been SUSPENDED by the Portuguese Football Federation. 🇵🇹 The disciplinary commission will now determine the length of his ban, with a potential suspension of between ONE and SIX months. 🤯 (Source: @MirrorFootball) https://t.co/8VJzq340Eb— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2026
ସଙ୍କଟରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲୀ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା । କାରଣ ରୋନାଲଡୋ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୋନାଲଡୋ ଅଲ୍-ନାସର ପାଇଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ ଅଲ୍-ଦିରିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩-୦ ବିଜୟରେ ଏକ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଉପରେ ୬ ମାସ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।