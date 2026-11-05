ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ
Ronaldo Retirement: ମହାନ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 5, 2026 at 4:52 PM IST
Cristiano Ronaldo Retirement: ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ମହାନ ଫୁଟବଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋ ଗୁରୁବାର (5 ନଭେମ୍ବର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖେଳ ଜଗତର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ରୋନାଲଡୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେହେଲେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦାଗ ସହିତ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି 2016ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରାଇବା ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳକୁ 2018-19 ଏବଂ 2024-25 ୟୁଇଏଫ୍ଏ (UEFA) ନେସନ୍ସ ଲିଗ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋଙ୍କ ଅବସର ସହିତ ହିଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲର ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
ପାଞ୍ଚ ଥରର ବ୍ୟାଲନ୍ ଡି'ଓର୍ ବିଜେତା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ୟୁରୋ 2016ରେ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ତଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 234ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 146ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
41 ବର୍ଷୀୟ ରୋନାଲଡୋ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ନମ୍ବର 7 ଜର୍ସି ଫେରାଇ ଦେବେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ଯେବେ ମୁଁ ମୋର ଜାତୀୟ ଦଳର ନମ୍ବର 7 ଜର୍ସି ଫେରାଉଛି। ମୋତେ କେବେହେଲେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷ ଧରି, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ନିଜ ସହ ନେଇଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା।"