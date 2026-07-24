ETV Bharat / sports

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ସଚିନ, ଗିଲ୍ ଓ ରାଇନା

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

Cricketers React to Student Protests
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ୍ରିକେଟର! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cricketer on Students Protest: ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ-ଫେଲ୍ ହେବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଚିଟିଂ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କେବେବି ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ, ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ରୂପ ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ସମାଜ ଚେଷ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜିବ। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପୁଣିଥରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ନ ହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୁବ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୂର। ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ସଫଳତାର ଇନ୍ଧନ।"

ଶୁବମନ ଗିଲ୍

ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ଯିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଦୟା, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ।"

ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ଼ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିବ।"

ଶିଖର ଧାୱନ

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବ।"

ସୁରେଶ ରାଇନା

ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିହେବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

WTC Final: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ ମହାମୁକାବିଲା

ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ ସିଂ କଲେ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍, କହିଲେ- 'ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ...'

TAGGED:

TENDULKAR ON STUDENT PROTEST
GILL ON STUDENT PROTEST
SURESH RAINA ON STUDENT PROTEST
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
CRICKETER ON STUDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.