ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପର୍ବ: ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୭ଟି ମହାମୁକାବିଲା, ୧୬ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଆକ୍ସନ

ବୁଧବାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପର୍ବଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

Today Cricket Match List
ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୭ଟି ମହାମୁକାବିଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Today Cricket Match List: ବୁଧବାର (୧୭ ଜୁନ୍) କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପର୍ବଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ 'ଲିଷ୍ଟ ଏ' କ୍ରିକେଟର ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ସଦୃଶ ହେବ।

ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଏ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଇ-ନେସନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିବେ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ରାତି ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଘଣ୍ଟାର କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶର ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ।

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ):

  • ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ ମ୍ୟାଚ୍– ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି
  • ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ – ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
  • ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ – ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
  • ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ – ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
  • ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ – ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
  • ଭାରତ ବନାମ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
  • ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ – ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Explainer: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର?

BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ‘ଖତରନାକ’ ବୋଲର

TAGGED:

CRICKET MATCH SCHEDULE TODAY
TODAY CRICKET MATCH LIST
କ୍ରିକେଟ୍
INDIA VS AFGHANISTAN ODI
TODAY CRICKET MATCH FULL SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.