ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ନିଧନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ: ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସଚିନ-ବିରାଟ
Nana Patekar Death: ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ମାନେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : October 8, 2026 at 2:19 PM IST
Nana Patekar Death: ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କର ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗୋଆସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଆର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶେଖର ସାଲକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିପିଆର୍ (CPR) ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ (ହୃଦ୍ଘାତ) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧୱନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଣେ ଅମୂଲ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ନାନା ପାଟେକର ସାହେବଙ୍କ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନାନା ପାଟେକର ଜୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କାମ ଅନେକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।"
Nana Patekar ji was a truly remarkable actor whose work has inspired and entertained generations. Very sad to hear about his passing. May his soul rest in peace. 🙏🏼— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) October 8, 2026
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସିଧାସାଧା ଏବଂ ମାଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଦାଚାର ଓ ସାଧୁତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ମରାଠୀ ହେଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ, ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବି ନିଭେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜୀବନ୍ତତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର) ରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଲିଜେଣ୍ଡ (ମହାନାୟକ) ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଗାମୀ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖାଯିବ। ନାନା ପାଟେକର ଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ସିନେମା ଜଗତ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମହାନାୟକ (ଲିଜେଣ୍ଡ) ଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ଯିଏ କି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ! ମୋର ମନେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
Cinema has lost a true legend, one of the finest actors we have ever seen! I remember watching so many of his films and being mesmerised by his voice, his presence and his unforgettable performances. My condolences to his family. Om Shanti 🙏🏻 #NanaPatekar ji https://t.co/oVYVpw9AYw— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 8, 2026