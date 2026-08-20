କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇ
ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇ କାନାଡ଼ାର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : August 20, 2026 at 5:20 PM IST
Monty Desai Resigns: କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦଳର ଖରାପ ସମୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇ କାନାଡ଼ାର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ (Head Coach) ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଧରି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଶାଇ ମେ’ ମାସରେ କାନାଡ଼ାର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଲିଗ୍-୨ ର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାନାଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜ୍ଟି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦେଶାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ସମୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଖେଳାଳି, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୋର ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଓ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।"
A short chapter, but a meaningful one.— montydesaiofficial (@montydesai) August 19, 2026
Grateful to Cricket Canada for the opportunity to serve as Interim Head Coach over the past three months.
Every environment leaves you with learnings. This experience further strengthened my belief that sustainable performance is built… pic.twitter.com/cxi4OuOwCe
କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାନାଡ଼ାକୁ ଏବେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ଓମାନଠାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଲିଗ୍-୨ ର ମୁକାବିଲା ଖେଳିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଓମାନ ଏବଂ ନେପାଳର ସାମ୍ନା କରିବ।
ଲିଗ୍-୨ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କାନାଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳକୁ ଆଉ ଚାରିଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ କୋଚ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦଳକୁ ଏହି ମୁସ୍କିଲ୍ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। କାନାଡ଼ା ସହିତ ଦେଶାଇଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Canada are in search of a new head coach with a crucial period coming up on the road to #CWC27 👇https://t.co/FnhTKQSV7d— ICC (@ICC) August 20, 2026
ଦେଶାଇ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦଳର ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ଅନେକ ବିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାନାଡ଼ାକୁ ଏହାର ଚାରିଟିଯାକ ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଇସିସି (ICC) ର ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡ଼ା ଉପରେ ସଦସ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗମ୍ଭୀର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମେ’ ମାସରେ ଆଇସିସି ପ୍ରଥମେ ବୋର୍ଡର ଫଣ୍ଡିଂ ରୋକି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଜର ତ୍ରୈମାସିକ ବୈଠକ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡ଼ାର ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ଏଡିନବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡ଼ାର ସଦସ୍ୟତା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଦେଶାଇଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।