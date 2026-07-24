ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍? କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଇଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଭାରତରେ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗଙ୍କ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : July 24, 2026 at 12:23 PM IST
Ashes Series India: କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗ ବିବିସିର 'ଷ୍ଟମ୍ପଡ୍' ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
AN ASHEST TEST MATCH IN INDIA. ⁉️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 24, 2026
- Cricket Australia CEO confirms they’re open for considerations of hosting an Ashes Test in India. (BBC). pic.twitter.com/YW8cymBdQu
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଇସିବି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।' ଗ୍ରୀନବର୍ଗଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତରେ ହିଁ ବଜାୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଜି ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବଜାୟ ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢୁ।'
Could Ashes rivals England and Australia be playing a Test match in India soon? 🏏 pic.twitter.com/EXgJYIxgiG— Test Match Special (@bbctms) July 23, 2026
ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ବିବିଏଲ୍ ଭାରତ ଆସିବା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତର ବିଶାଳ କ୍ରିକେଟ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ତେଜିଯାଇଛି।
ତେବେ ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଚାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୂର ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏହା ହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ୩୬୫ ଦିନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି କ୍ରିକେଟ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ-ଦୁଇ ମାସ ଦରକାର।'
Another iconic chapter of the Ashes series between England and Australia will be written at these venues next year 👀— ICC (@ICC) July 24, 2026
More 👉 https://t.co/gqQVjhdKDx pic.twitter.com/TALHpF9x7p
ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ୨୦୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ଖେଳାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିକ୍ସଡ୍ ଡିସଏବିଲିଟି ଆଶେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଟଡ୍ ଗ୍ରୀନବର୍ଗଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେଜିଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶେସ୍ର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା, କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ।