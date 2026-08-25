ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ।
Published : August 25, 2026 at 7:46 PM IST
Anaya Bangar Cricket Comeback: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବା ପରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଥଲେଟ୍ ଅନାୟାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରିମିୟର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାୟାଙ୍କର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଇଦାନକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି ।
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 'ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଡାଇଭର୍ସ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଇନ୍ ଏଲିଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପଲିସି' ଅନୁସାରେ, ଏଲିଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୧୦ ନାନୋମୋଲ୍ରୁ କମ୍ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ବୋର୍ଡର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ୟାକି ପାର୍ଟରିଜ୍ ଅନାୟାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସ୍ତର ଏଲିଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ରେ ଏଲିଟ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ ।
ଅନାୟା ବାଙ୍ଗରଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି । ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏଜ୍-ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ସରଫରାଜ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୁଶୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ମଇଦାନରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରେ ଅନାୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
🔴ANAYA BANGAR CLEARED TO PLAY WOMEN’S CRICKET IN AUSTRALIA🤯— Sam (@cricsam02) August 25, 2026
- Anaya Bangar, daughter of former India cricketer Sanjay Bangar, has received clearance from Cricket Australia to play women’s community cricket.
- She underwent gender-affirming surgery in March 2026 & had… pic.twitter.com/k9AIDzkLw5
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନାୟା ବାଙ୍ଗର 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ । ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ତେବେ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶାରୀରିକ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।"