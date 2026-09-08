BBL ରେ ଦଳ କିଣିପାରନ୍ତି IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଲିଗ୍କୁ ଘରୋଇକରଣ ଘୋଷଣା କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ବିବିଏଲ୍କୁ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 'ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ'ର ବିକ୍ରିରୁ ହେବ।
Published : September 8, 2026 at 2:12 PM IST
Cricket Australia BBL Privatization, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ 'ବିଗ୍ ବାଶ୍ ଲିଗ୍'(BBL) ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ବିବିଏଲ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲିଗ୍ର ଘରୋଇକରଣକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ବିବିଏଲ୍କୁ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 'ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ'ର ବିକ୍ରିରୁ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବିଏଲ୍ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ।
ବିଗ୍ ବାଶ୍ ଲିଗ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକର ଦଳ ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ କିଣିପାରିବେ। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ବିବିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବେଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଲାମୀ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ।
It's confirmed. The Big Bash will enter a new era with private investment approved.— cricket.com.au (@cricketcomau) September 8, 2026
Full details: https://t.co/uLFHLVVwkf pic.twitter.com/Qh3a3NUFGm
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ମାଲିକାନା ମଡେଲ୍ ବିବିଏଲ୍ ଏବଂ ଡବ୍ଲୁବିବିଏଲ୍ ର ୨୦୨୭-୨୮ ସିଜନ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୦୧୮-୧୯ ସିଜନ୍ର ବିବିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରହିଥିବା ରେନେଗେଡ୍ସ ଦଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ନୂଆ ମାଲିକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଇକ୍ ବେୟାର୍ଡ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବିଏଲ୍ରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସର ଲାଇସେନ୍ସ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବିବିଏଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ 'ସ୍ୱ-ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଡେଲ୍' ଆପଣାଯିବ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ବିବିଏଲ୍ ଦଳର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ କ’ଣ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚ୍ଚର୍ସ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
🚨 Landmark move by Cricket Australia 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) September 8, 2026
💰 CA to open Melbourne Renegades franchise to private investment
🏏 Private owners invited to bid, with Renegades expected to play under new ownership from BBL 2027-28
🔄 Other BBL clubs could potentially follow pic.twitter.com/280zMHkZ01
ଅନ୍ୟପଟେ ସିଡନୀର ଦୁଇଟିଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ଏବଂ ସିଡନୀ ଥଣ୍ଡରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ ଏବଂ ଆଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପକ୍ଷରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ଦଳର ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ନିବେଶ ଆଣିବାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ରେ ନିଜର ଦଳ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ, ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ସନରାଇଜର୍ସ, MI ଏବଂ CSK ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଦଳର ମାଲିକମାନେ SA20, CPL, MLC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲିଗ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଧନ କିଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବିବିଏଲ୍ (BBL)ରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିବିଏଲ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଅଂଶଧନ କିଣିପାରନ୍ତି।