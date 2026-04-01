ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ବିଦା: ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି

କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 5:24 PM IST

CA Contracts 2026-27, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ନୁହଁନ୍ତି, ଉସମାନ ଖୱାଜା (ଅବସର ପରେ), ସାମ କୋନଷ୍ଟାସ, ଲାନ୍ସ ମୋରିସ, ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ ଓ ଝାଏ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ୨୦୨୫ ଜୁନରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ କେବଳ ଟି-୨୦ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଦଳକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲା। ୨୦୧୭ ପରଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

କାହାକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ?

ଆଗକୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଆଶେସ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛି।

  • ଜେକ୍ ୱେଦରଲାଣ୍ଡ: ଆଶେସରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
  • ମାଇକେଲ ନେସର: ଆଶେସରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।
  • ଟଡ ମର୍ଫି: ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ପିନର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
  • ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଡଗେଟ୍: ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ଝାଏ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ରହିଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଜର୍ଜ ବେଲି କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ। ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ।"

କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକା (୨୦୨୬-୨୭):

ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ, ଆଲେକ୍ସ କେରି, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଡଗେଟ୍, ନାଥନ ଏଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମ୍ୟାନ, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ନାଥନ ଲିୟନ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଟଡ ମର୍ଫି, ମାଇକେଲ ନେସର, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଜେକ୍ ୱେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର, ଆଦାମ ଜାମ୍ପା।

ନୂଆ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି: ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଡଗେଟ୍, ଜେକ୍ ୱେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଇକେଲ ନେସର, ଟଡ ମର୍ଫି।

ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳି: ଉସମାନ ଖୱାଜା, ସାମ କୋନଷ୍ଟାସ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ଲାନ୍ସ ମୋରିସ, ଝାଏ ରିଚାର୍ଡସନ, ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ।

