ETV Bharat / sports

‘ଏହା ମୋର ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ...’: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Manpreet Singh
ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବଡ଼ ବୟାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନପ୍ରୀତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏହାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ୫୧ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଦକର ଶୁଖିଲା ସଫଳତାକୁ ଶେଷ କରିବା ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ!

ଜିଓଷ୍ଟାର୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମନପ୍ରୀତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଏହା ମୋର ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱକପ୍। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଦକ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତନ୍ତୁ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବି। ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରିପାରି ନାହୁଁ, ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହକି ଖେଳିବାକୁ ହେବ।"

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଆୟୋଜନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ମିଳିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ପୁଲ୍-ଡି (Pool-D) ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ସହିତ ୱେଲ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଶନିବାର ଦିନ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ମନପ୍ରୀତ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ମନପ୍ରୀତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦଳରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଦୁଇଟିଯାକର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିସାରିଛୁ, ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ।"

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରଣନୀତି ଉପରେ ହିଁ କାଏମ ରହୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳର ନାଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଦେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁନାହୁଁ। ହକି ହେଉଛି ଏକ ଦଳଗତ ଖେଳ, ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏକାକୀ ହିରୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଦଳର କ୍ଷତି ହେବ। ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭରସା କରି ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତର ଲେଖିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ; ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୱିଲକିନସନ ସ୍ୱାର୍ଡ ଟ୍ରଫି

ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେଲେ ସ୍ପେନର ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP 2026
INDIAN HOCKEY TEAM
HOCKEY INDIA
ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ
MANPREET SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.