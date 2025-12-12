କୁଚ ବିହାର ଟ୍ରଫି; ଓଡ଼ିଶାର ଇନିଂସ ପରାଜୟ, କମାଲ କଲେ ଜୁନିଅର୍ ଦ୍ରାବିଡ ଅନଭୟ

ETV Bharat / sports

ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଆୟୋଜିତ କୁଚ ବିହାର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନିଂସ ପରାଜୟ। ସବୁ ବିଭାଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମ୍ ର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କୁଚ୍ ବିହାର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନିଂସ ପରାଜୟ। ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ 56 ରନ୍ ଓ ଇନିଙ୍ଗସରେ ହରାଇଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିମ୍ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।


କୁଚ୍ ବିହାର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ବିଜୟୀ
ବଲାଙ୍ଗିର ଗାନ୍ଧି ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଗତ ୯ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କୁଚ୍ ବିହାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ଆମନା ସାମନା ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ 56 ରନ୍ ଓ ଇଂନିଙ୍ଗସ ରେ ହରାଇଛି।

ଚାରିଦିନିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଦଳ ୫୮ ଓଭର ଖେଳି ୧୭୦ ରନରେ ଅଲାଉଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିରୁପ ଦାସ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୯ ବଲ୍ ଖେଳି ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅକସାତ ପ୍ରଭାକର ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇଶା ପୁଥିଗେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଙ୍ଗସରେ ଆଠ ୱିକେଟରେ ୪୬୯ ରନ୍ କରି ପାରି ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଧ୍ରୁବ କ୍ରିଷ୍ଣନ ୧୯୩ ବଲ ଖେଳି ୧୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ ଆସିଥିବା ମନିକାନ୍ତ ଶିବାନନ୍ଦ ୩୦୭ ବଳ ଖେଳି ୨୨୭ ରନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନରେ ଖେଳିଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାପଟେନ୍ ତଥା କ୍ରିକେଟର କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ୧୪୮ ବଲ୍ ଖେଳି ୮୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ୨୪୬ ରନ୍ ରେ ଆଲାଉଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସର୍ବଧିକ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଓ ୫୩ ରନ୍ ରେ ପାରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରତନ ବି ଆର୍ ୬ଟି ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜର ସତୀଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଖେଳିବା ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆମ ଦଳ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଭଲ ଖେଳି ଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମ ଦଳ ୪୬୯ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଖେଳି ନପାରି ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖଳିବା ଓ ଏଠାକୁ ଆସିବାଠୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବଲାଙ୍ଗିର କ୍ରିକେଟ ଓ ଏଥଲେଟିକ ଏସୋ ସିଏସନ ତଥା ଓସିଏକୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ଟିମ୍ ରେ ଥିବା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଲି ମାନେ ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି" ।

ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଖରାପ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳ ଖେଳି ସବୁ ବିଭାଗରେ ଭଲ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମ ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ଖେଳାଳି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠିକାର ଖେଲାଳିଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ସାହନ ମିଳିଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର

