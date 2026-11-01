ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ
Commonwealth Kabaddi Championship 2026: ଭାରତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି।
Published : November 1, 2026 at 9:41 AM IST
Commonwealth Kabaddi Final: ଭାରତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 54-20 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ମହିଳା ଦଳ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ 35-15 ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହାନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆୟୋଜକ ସହର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରହିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଶିନ୍ଦେ 10 ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସୁପର-10 ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଭରତ ହୁଡ୍ଡା ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯୋଗେଶ ଦାହିୟା ଡିଫେନ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାଇ-5 ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରି ଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଦଳ ଥରେ ହେଲେ ବି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ 30 ରେଡ୍ ଏବଂ 14 ଟ୍ୟାକଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ହିଁ ଭାରତ 30-10 ର ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
UNSTOPPABLE TEAM INDIA! 🤩😍 Indian Men's Team bag the GOLD MEDAL as they beat Sri Lanka in the final! 🥇👏 #CommonwealthKabaddiChampionship 2026 | LIVE NOW 👉 https://t.co/8jknyOGZJl | #CWKC 2026 https://t.co/HFdFe6fow1— Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2026
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଜିତିଛି ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍
ସୁରଜିତ ସିଂହ ନରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୁଷ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଉଗାଣ୍ଡା, ମାଲେସିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 56-27 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 9 ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନୁ 6 ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ନିଧି ଶର୍ମା 5 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଡିଫେନ୍ସରେ ଋତୁ ଏବଂ ସୁମନ 4 ଟ୍ୟାକଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Cometh the hour, cometh the queens! 👑👏 Team India Women's script history at #CommonwealthKabaddiChampionship 2026! 😍👏🇮🇳 NEXT UP 👉 INDIA MEN'S TEAM will play their FINAL against Sri Lanka! 👍 https://t.co/3byFesKajr— Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2026
ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଥର ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ 22-7 ର ଏକ ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମୁଦାୟ 52 ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯାନ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଶେଷ କରିଛି।