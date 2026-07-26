କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର; ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
CWG 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
Published : July 26, 2026 at 7:31 PM IST
Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୁଷ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ବାର୍ରେ ରୋଟେସନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ସାରା ଆରିନାରେ ନୀରବତା ଛାଇଯାଇଥିଲା। ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ, ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସପୋର୍ଟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରିନାରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା।
🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF— Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରମାଗତ ତିନିଥର ହେବ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ ଦଳଗତ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ଙ୍କ କଥା କହିବାକୁଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମ୍ୟାକ୍ସ ୱିଟ୍ଲକ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ଙ୍କ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କାନାଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଲ୍ୟୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ହାଉସ୍ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।'
ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗଟନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ବେଶ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଆସିଛି। କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତର ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ଟିମ୍ ହୋଟେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନଜରରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ।