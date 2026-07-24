CWG 2026 Day 2: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ହେବ ୧୪ଟି ପଦକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଜିର ସେଡ୍ୟୁଲ୍
CWG 2026: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲନ୍ ବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ୨୪ ଜୁଲାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍।
Published : July 24, 2026 at 10:38 AM IST
CWG 2026 Day 2: ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋ ସହରରେ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସହିତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲନ୍ ବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବକ୍ସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨୪ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଥିବା ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ସନରେ ନଜର ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକସ, ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ, ସନ୍ତରଣ, ଲନ୍ ବଲ୍ସ ଓ ବକ୍ସିଂରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଲନ୍ ବଲ୍ସ ଦଳ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ପେୟାର୍ସରେ ରୂପା ରାଣୀ ତିର୍କୀ ଏବଂ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସେକ୍ସନାଲ ରାଉଣ୍ଡ-୨ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଥାବେଲୋ ମୁଭହାଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଭ୍ୟାନ୍ ରେନ୍ସବର୍ଗଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ସେହିପରି ଲନ୍ ବଲ୍ସର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ସେକ୍ସନାଲ ରାଉଣ୍ଡ-୨ରେ ଭାରତର ପୁତୁଲ ସୋନୋୱାଲ ଫକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସେସିଲ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ପୁରୁଷ ଦଳ ଫାଇନାଲ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ତପେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ, ସ୍ୱାଥିଶ କେପି, ତପନ ମହାନ୍ତି ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖାଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତରଣରେ ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ ୫୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ ହିଟ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେବେ।
Here comes Team India!✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 23, 2026
Dreams on their shoulders. Pride in every step. 💙
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE NOW exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/uxTFpUYgVS
ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗରେ ପଦକ ଜିତିବାର ଆଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
CWG ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗରେ ସାତ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଛଅଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପରମଜିତ କୁମାର ପୁରୁଷ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଇଟୱେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗର ଲାଇଟୱେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଜସପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ସୁମନ ଦେବୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।
🇮🇳 India’s schedule for Day 2 at the Commonwealth Games 2026 is here!— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 24, 2026
A packed day awaits with action in Swimming, Para Swimming, Gymnastics, Para Powerlifting, Bowls and Boxing. 👊
Keep an eye on the para powerlifting finals, Srihari Nataraj in the pool, and India’s bowlers… pic.twitter.com/RHjiWREZXF
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ୨୪ ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ସନ୍ତରଣ:
- ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ ହିଟ୍ ୪ ରେ ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩:୫୬ ରେ)
- ପୁରୁଷ ୫୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ - ଯଦି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି (ଭାରତୀୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୨୯ ରେ)
ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକସ:
- ପୁରୁଷ ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ - ତପନ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଥିଶ କେପି, ତପେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ)
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ପୁରୁଷ ଦଳ ଫାଇନାଲ - ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି, ତପନ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଥିଶ କେପି, ତପେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୦୦ ରେ)
ଲନ୍ ବଲ୍ସ:
- ମହିଳା ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ - ପିଙ୍କି ସିଂ ଏବଂ ରୂପା ରାନୀ ତିର୍କୀ ବନାମ ଥାବେଲୋ ମୁଭହାଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଜାନସେ ଭ୍ୟାନ୍ ରେନ୍ସବର୍ଗ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ)
- ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ଲେ - ପୁତୁଲ ସୋନୋୱାଲ ବନାମ ସେସିଲ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୨୦ ରେ)
ବକ୍ସିଂ:
- ପୁରୁଷ ୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ - ଯାଦୁମଣି ସିଂ ବନାମ ଆରୋନ୍ କଲନ୍ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୧:୦୦ ରେ)
ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ:
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ପୁରୁଷ ଲାଇଟୱେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍, ଅଶୋକ ଏବଂ ପରମଜିତ କୁମାର (ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୪୦ ରେ)
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ମହିଳା ଲାଇଟୱେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍, ଜସପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ସୁମନ ଦେବୀ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୦ ରେ)
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ମହିଳା ହେଭିୱେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍, କସ୍ତୁରୀ ରାଜାମଣି (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୪୦ ରେ)
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍, ସୁଧୀର ଏବଂ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର (ଭାରତୀୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ)
ପାରା ସନ୍ତରଣ:
- ପୁରୁଷ S13 ୧୦୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଟ୍ ୧ ରେ ରବି ବୀରା ଭେଙ୍କଟା ଭବାନୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଦିଗ୍ନା ଏବଂ ଇମାମ ଅଲୀ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୩:୪୦ ରେ)
- ପଦକ (ମେଡାଲ) ଇଭେଣ୍ଟ - ପୁରୁଷ S13 ୧୦୦ ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୦୦ ରେ)