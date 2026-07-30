ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂରା ଖେଳ ସୂଚୀ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୩୦ ଜୁଲାଇ) ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିବେ।

Commonwealth Games Day 8 Schedule
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Games Day 8 Schedule: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୩୦ ଜୁଲାଇ) ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଅନ୍ୟପଟେ ସମରଦୀପ ସିଂହ ଗିଲ୍ ଏବଂ ତଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂହ ତୁର ଶଟ୍ ପୁଟ୍‌ରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ସହିତ ମହିଳା ୫୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମାର୍ଟିନା ଦେବୀ ମୈବାମ୍ ଏବଂ ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍‌ରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାରତର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍...

ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Athletics)

  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ୧୦୦ ମିଟର ହିଟ୍-୨ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ଅପରାହ୍ନ ୨:୪୭
  • ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ (ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ରୋହିତ ଯାଦବ, ୟଶ ବୀର ସିଂହ) – ଅପରାହ୍ନ ୨:୫୫ ଟ
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ (ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ) (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ଅପରାହ୍ନ ୩:୨୦
  • ପୁରୁଷ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ (ସେଲଭା ପ୍ରଭୁ ଟି., ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାଭେଲ) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୫୫
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ଶଟ୍ ପୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍-A (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୧୦
  • ପୁରୁଷ ୪୦୦ ମିଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍-୧ (ବିଶାଲ ଟି.କେ.) – ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୪୦ ଟ
  • ପୁରୁଷ ଶଟ୍ ପୁଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ (ସମରଦୀପ ସିଂହ ଗିଲ୍, ତଜିନ୍ଦରପାଲ୍ ସିଂହ ତୁର) – ରାତି ୧୧:୩୦ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍-A (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ରାତି ୧୧:୩୮
  • ପୁରୁଷ ୨୦୦ ମିଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍ (ଅନିମେଷ କୁଜୁର) – ରାତି ୧୧:୪୩
  • ମହିଳା ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲ୍ (ନିଧି ରାନୀ, ସୀମା) – ରାତି ୧:୧୦ ଟା (୩୧ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ ଡେକାଥଲନ୍ ୪୦୦ ମିଟର ହିଟ୍-୨ (ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର) – ରାତି ୧:୩୮ ଟା (୩୧ ଜୁଲାଇ)
  • ମହିଳା ୫୦୦୦ ମିଟର ଫାଇନାଲ୍ (ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ) – ରାତି ୧:୪୮ ଟା (୩୧ ଜୁଲାଇ) (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ଲନ୍ ବାଉଲ୍ସ (Lawn Bowls)

  • ପୁରୁଷ ପେୟାର୍ସ ସେକ୍ସନାଲ୍ ମୁକାବିଲା - ନବନୀତ ସିଂହ / ଦିନେଶ କୁମାର (ଭାରତ) ବନାମ କୈଜର ଗେଚେ / ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିଟେକୋ (ବୋତସ୍ୱାନା) – ସଞ୍ଜ ୭:୩୦ ଟା
  • ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେକ୍ସନାଲ୍ ମୁକାବିଲା - ନୟନମୋନି ସୈକିଆ (ଭାରତ) ବନାମ ଏମା ଫିରିୟାନା ସାରୋଜି (ମାଲେସିଆ) – ରାତି ୮:୫୫ ଟା

ପାରା ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ (Para Track Cycling)

  • ମହିଳା C4-C5 ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ (ଲିଶା ଦାସ) – ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୬ ଟା
  • ମହିଳା C4-C5 ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରେସ୍ (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି) – ରାତି ୯:୪୪ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ମହିଳା C4-C5 ୪୦୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସୁଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରେସ୍ (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି) – ରାତି ୯:୫୧ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ (Track Cycling)

  • ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ (ରୋଜିତ୍ ସିଂହ ୟାଙ୍ଗଲେମ୍, ଡେଭିଡ୍ ବେକହମ୍ ଏଲକଟୋହଚୁଙ୍ଗୋ, ରୋନାଲ୍ଡୋ ସିଂହ ଲୈଟୋନଜାମ୍, ଜେମ୍ଶ ସିଂହ କୈଥେଲ୍ଲାକପମ୍ - ରିଜର୍ଭ) – ସଞ୍ଜ ୫:୩୭ ଟା
  • ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମୁକାବିଲା (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୦:୫୦ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲା (ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି) – ରାତି ୧୦:୫୫ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ୱେଟ୍‌ଲିଫ୍ଟିଂ (Weightlifting)

  • ମହିଳା +୮୬ କିଗ୍ରା ଫାଇନାଲ୍ (ମାର୍ଟିନା ଦେବୀ ମୈବାମ୍) – ସଞ୍ଜ ୬:୩୦ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)
  • ପୁରୁଷ +୧୧୦ କିଗ୍ରା ଫାଇନାଲ୍ (ଲଭପ୍ରୀତ ସିଂହ) – ରାତି ୧୧:୦୦ ଟା (ପଦକ ଇଭେଣ୍ଟ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍‌, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଦିଲୀପ, ବାସିଲ୍-ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES DAY 8 SCHEDULE
COMMONWEALTH GAMES 2026
NEERAJ CHOPRA
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
CWG DAY 8 SCHEDULE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.